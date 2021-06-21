GÜNGÖREN'DE TAHLİYE EDİLEN BİNADAN KAROT ÖRNEĞİ ALINDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GÜNGÖREN'DE TAHLİYE EDİLEN BİNADAN KAROT ÖRNEĞİ ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GÜNGÖREN'DE TAHLİYE EDİLEN BİNADAN KAROT ÖRNEĞİ ALINDI Haber-Kamera Serdar ALTINTEPE İSTANBUL, (DHA) GÜNGÖREN'de 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında tahliye edilen binadan karot örneği alındı.

GÜNGÖREN'DE TAHLİYE EDİLEN BİNADAN KAROT ÖRNEĞİ ALINDI Haber-Kamera Serdar ALTINTEPE İSTANBUL, (DHA) GÜNGÖREN'de 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında tahliye edilen binadan karot örneği alındı. İncelemelerin ardından bina hakkında karar verilecek.

İstanbul'da önceki gün meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında Güngören'de bir binanın balkonunda da kısmi çökme meydana geldi. Sanayi Mahallesi Doruk Sokak'ta içinde 16 daire ile alt katında 5 işyerinin bulunduğu binanın farklı yerlerinde çatlakların da oluştuğu tespit edildi. Dün yapılan incelemelerin ardından zabıta ekipleri, bina sakinlerini tedbir amaçlı olarak evlerinden tahliye etti. Tahliyenin ardından çevresine güvenlik şeridi çekilen bina mühürlendi. Tahliye edilen bina için bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı ekipler inceleme yapmak üzere kolonlardan karot örneği aldı. Bazı kolonlarda da sıyırma işlemi yapılarak betonun ve demirlerin durumu kontrol edildi. KAROTLARI ALDILAR BİRKAÇ GÜNE SONUÇLAR BELLİ OLACAK Binadaki dükkanlardan birinde esnaf olan Mete Arslan, Depremden sonra hemen gelip ilgilendiler, tüm binayı boşalttılar. Bugün de gelip karotları aldılar. Onlar da teste götürüldü. Birkaç güne sonuçlar belli olacak. Bina boşaltılacak mı, boşaltılmayacak mı o zaman göreceğiz. Biz de dükkan sahibiyiz, yer arıyoruz dedi. Yapılan testlerin ardından Güngören Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri binada test için açılan dükkanları yeniden mühürledi.

GÜNGÖREN'DE TAHLİYE EDİLEN BİNADAN KAROT ÖRNEĞİ ALINDI
GÜNGÖREN'DE TAHLİYE EDİLEN BİNADAN KAROT ÖRNEĞİ ALINDI
GÜNGÖREN'DE TAHLİYE EDİLEN BİNADAN KAROT ÖRNEĞİ ALINDI
GÜNGÖREN'DE TAHLİYE EDİLEN BİNADAN KAROT ÖRNEĞİ ALINDI
GÜNGÖREN'DE TAHLİYE EDİLEN BİNADAN KAROT ÖRNEĞİ ALINDI
GÜNGÖREN'DE TAHLİYE EDİLEN BİNADAN KAROT ÖRNEĞİ ALINDI
GÜNGÖREN'DE TAHLİYE EDİLEN BİNADAN KAROT ÖRNEĞİ ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı! Cuma gününe kadar devam edecek
Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı! Cuma gününe kadar devam edecek
Bu kadarına da pes! Martı ile buzdolabı taşıdılar
Bu kadarına da pes! Martı ile buzdolabı taşıdılar
Deprem gerçeğini bir kez daha hatırladık! Büyük İstanbul depreminden böyle kaçacağız
Deprem gerçeğini bir kez daha hatırladık! Büyük İstanbul depreminden böyle kaçacağız
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Deniz Poyraz Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Hande Ataizi Tuğba Coşkun Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Gareth Bale Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
GÜNGÖREN'DE TAHLİYE EDİLEN BİNADAN KAROT ÖRNEĞİ ALINDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 16:17:57. #1.15#

title