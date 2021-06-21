GÜNGÖREN'DE TAHLİYE EDİLEN BİNADAN KAROT ÖRNEĞİ ALINDI

GÜNGÖREN'DE TAHLİYE EDİLEN BİNADAN KAROT ÖRNEĞİ ALINDI Haber-Kamera Serdar ALTINTEPE İSTANBUL, (DHA) GÜNGÖREN'de 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında tahliye edilen binadan karot örneği alındı.

GÜNGÖREN'DE TAHLİYE EDİLEN BİNADAN KAROT ÖRNEĞİ ALINDI Haber-Kamera Serdar ALTINTEPE İSTANBUL, (DHA) GÜNGÖREN'de 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında tahliye edilen binadan karot örneği alındı. İncelemelerin ardından bina hakkında karar verilecek.

İstanbul'da önceki gün meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında Güngören'de bir binanın balkonunda da kısmi çökme meydana geldi. Sanayi Mahallesi Doruk Sokak'ta içinde 16 daire ile alt katında 5 işyerinin bulunduğu binanın farklı yerlerinde çatlakların da oluştuğu tespit edildi. Dün yapılan incelemelerin ardından zabıta ekipleri, bina sakinlerini tedbir amaçlı olarak evlerinden tahliye etti. Tahliyenin ardından çevresine güvenlik şeridi çekilen bina mühürlendi. Tahliye edilen bina için bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı ekipler inceleme yapmak üzere kolonlardan karot örneği aldı. Bazı kolonlarda da sıyırma işlemi yapılarak betonun ve demirlerin durumu kontrol edildi. KAROTLARI ALDILAR BİRKAÇ GÜNE SONUÇLAR BELLİ OLACAK Binadaki dükkanlardan birinde esnaf olan Mete Arslan, Depremden sonra hemen gelip ilgilendiler, tüm binayı boşalttılar. Bugün de gelip karotları aldılar. Onlar da teste götürüldü. Birkaç güne sonuçlar belli olacak. Bina boşaltılacak mı, boşaltılmayacak mı o zaman göreceğiz. Biz de dükkan sahibiyiz, yer arıyoruz dedi. Yapılan testlerin ardından Güngören Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri binada test için açılan dükkanları yeniden mühürledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı