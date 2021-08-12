Güngören'de 5 bin varil petrol yeniden üretildi
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Güngören'de 5 bin varil petrol yeniden üretildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Güngören'de 5 bin varil petrol yeniden üretildi 5 bin varil petrol çöpe değil ekonomiye kazandırıldı Pandemi döneminde artan ambalaj atıkları Güngören Belediyesi ekipleri tarafından toplanarak geri dönüşüm projesi kapsamında 5 bin varil petrol üretimi tasarrufu sağlandı.

Güngören'de 5 bin varil petrol yeniden üretildi

5 bin varil petrol çöpe değil ekonomiye kazandırıldı

İSTANBUL - Pandemi döneminde artan ambalaj atıkları Güngören Belediyesi ekipleri tarafından toplanarak geri dönüşüm projesi kapsamında 5 bin varil petrol üretimi tasarrufu sağlandı. Geri dönüşüme giren ambalaj atıklarından yaklaşık 3,5 milyon liralık gelir çöpe değil ekonomiye kazandırıldı.

2020 yılı Mart ayından itibaren hem dünyayı hem de Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgını döneminde Güngören Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar neticesinde plastik ambalaj atıklarından ülke ekonomisine yaklaşık 5 bin 500 varil petrol tasarruf sağlandı. Pandemi döneminde evlerde artan ambalajlı ürün tüketimi ile artan atıklar ekiplerin çalışmaları sonucunda yeniden ekonomiye kazandırıldı. Toplanan ambalaj atıkları yeniden dönüşüme girerek 5 bin 500 varil petrolün geri kazanılmasına olanak sağlayarak 3 milyon 500 bin liralık maddi değer çöp olmaktan kurtarılarak ekonomiye kazandırıldı.

3,5 milyon lira çöpe değil ekonomiye kazandırıldı

Güngören Belediyesi'nden aktarılan verilere göre, pandemin başından itibaren bugüne kadar 334 bin 140 ton plastik ambalaj atığı toplandı. Toplanan ambalaj atıklarının geri dönüşümü ile yaklaşık 5 bin 500 varil petrol yeniden üretime kazandırılarak 3 milyon 500 bin liralık ekonomik kazanç elde edildi. Yine geri dönüşüm ile 768 m3 depolama alanı kazancı da sağlanmış oldu.

Sera gazının salınımın önüne geçildi

Toplanan plastik ambalaj atıkları ile 13,7 ton sera gazı salınımı önlendi. Bu sayede de 5 bin 500 varil petrolün tüketilmesinin önüne geçildi.

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Güngören'de 5 bin varil petrol yeniden üretildi
Güngören'de 5 bin varil petrol yeniden üretildi
Güngören'de 5 bin varil petrol yeniden üretildi
Güngören'de 5 bin varil petrol yeniden üretildi
Güngören'de 5 bin varil petrol yeniden üretildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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