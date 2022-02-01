Güngören Belediyesi'nden memura yüzde 120 sosyal denge zammı

Güngören Belediyesi ve Bem-Bir-Sen arasında imzalanan Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi kapsamında memurlara ödenen sosyal denge tazminatına yüzde 120 oranında zam yapıldı.

Güngören Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı. Güngören Belediyesi'nde gerçekleşen imza törenine Başkan Bünyamin Demir, BEM-BİR-SEN 4. nolu şube Başkanı Hacı Dursun Ağaç ile yetkililer katıldı. İmzalanan sözleşme kapsamında, Güngören Belediyesi memur personeline sosyal denge sözleşmesinde yüzde 120 tavan tutar üzerinden sosyal denge desteği sağlandı. Bu sözleşme kapsamında Güngören Belediyesi'nde görevli olan memurların alacakları sosyal denge tazminatı 2 bin 260 lira olarak belirlendi.

Tavan tutar üzerinden sosyal denge desteği sağlandı

Memurların haklarında iyileştirme yapılamasını öngören Sosyal Denge Sözleşmesinin hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir: "BEM-BİR-SEN ile memur personelimizin Sosyal Denge Sözleşmesi'ni imzaladık. Böylelikle kanuni olarak belirlenmiş yüzde 120 tavan tutar üzerinden sosyal denge desteği sağladık. Çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Yerel