Güneysu'dan 40 çeşit yerel tohum Gen Bankasına kazandırıldı
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Güneysu'dan 40 çeşit yerel tohum Gen Bankasına kazandırıldı

02.03.2021 13:33 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:36
Güneysu'dan 40 çeşit yerel tohum Gen Bankasına kazandırıldı

Güneysu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdal Karanfil, ilçeden 40 çeşit yerel tohumun Türkiye Tohum Gen Bankasına gönderilerek kayıt altına alındığını söyledi.

Güneysu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdal Karanfil, ilçeden 40 çeşit yerel tohumun Türkiye Tohum Gen Bankasına gönderilerek kayıt altına alındığını söyledi.

Karanfil, AA muhabirine, Yerel Tohum Toplama ve Yayma Projesi kapsamında çalışmalar yürüttüklerini, yerel tohumları koruyarak gelecek nesillere aktarabilmek amacıyla geçen yıl 4 okulda ve kadın çiftçilere yönelik işbirliği çalışması yaptıklarını belirtti.

Tohumların ilk etapta çoğaltılması için geçen yıl çiftçilere dağıtıldığını ifade eden Karanfil, şunları kaydetti:

"Dağıtılan tohumların gelişim süresi hasat sezonuna kadar teknik personelimizce takip edildi. Çiftçilerimize dağıtılan yerel tohumların ekimi gerçekleştirildi, çoğaltıldı ve yeni hasat tohumlar mühendislerimizce toplanarak ikinci tasnif için incelemeye alındı. Bu uzun yolculuğu tamamlayan yerel tohumlarımız arasından seçilen 40 yerel tohum son aşamada çeşitlerine, fiziksel özelliklerine, üretim yerlerine göre sınıflandırılarak numaralandırıldı, etiketlendi, paketlendi ve Türkiye Tohum Gen Bankasına gönderildi. Bu yerel tohumlarımız tohum kabul kısmında incelenerek kayıt altına alındı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Pehlivan

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