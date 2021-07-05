Güneysu'da uçurtma şenliği düzenlendi
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Güneysu'da uçurtma şenliği düzenlendi

Güneysu'da uçurtma şenliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / İdris Pehlivan - Haberler | Güncel

Güneysu ilçesinde düzenlenen uçurtma şenliğinde çocuklar gönüllerince eğlendi.

Güneysu ilçesinde düzenlenen uçurtma şenliğinde çocuklar gönüllerince eğlendi.

Güneysu İlçe Stadyumu'nda Güneysu Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü "uçurtma şenliği" düzenledi.

Şenliğe çocuklarıyla stadyuma gelen ailelerin ilgisi yoğun oldu.

Çim zeminin üzerinde yanlarında getirdikleri uçurtmalarını en yükseğe çıkarabilmek için mücadele veren çocuklara yetkililerce çeşitli hediyeler dağıtıldı, ikram yapıldı.

Şenliğe, Güneysu Kaymakamı Arif Oltulu, Belediye Başkanı Rıfat Özer, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Öztürk katıldı.

Belediye Başkanı Özer, salgın döneminde çocukların yüzünü güldürmek için bu etkinliği gerçekleştirdiklerini anlattı.

Özer, etkinliği belli günlerde yapmayı planladıklarını söyledi

Güneysu'da uçurtma şenliği düzenlendi
Güneysu'da uçurtma şenliği düzenlendi
Güneysu'da uçurtma şenliği düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Pehlivan

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