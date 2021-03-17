Güneysu'da fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi

Rize'nin Güneysu ilçesinde "Bahçeler Toprak Olsun Gençler Yeşile Doysun" projesi kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ortaokulu'nun bahçesine 100 meyve fidanı dikildi.

Etkinliğe, Güneysu Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Zeki Bıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Gündoğar ve bazı öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Emen, burada yaptığı konuşmada, projeyle birlikte il genelinde binin üzerinde fidanı toprakla buluşturduklarını, her bir fidan ile birlikte çocukların doğa bilinci ve çevre sevgisinin katlanarak artacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Pehlivan