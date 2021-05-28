Güneysu Belediyesi ile Üsküdar Belediyesi kardeş belediye oldu

Rize'nin Güneysu ilçesi Belediye Başkanı Rıfat Özer, Güneysu ile Üsküdar Belediyesi arasında kardeş belediye protokolü imzaladıklarını söyledi.

Rize'nin Güneysu ilçesi Belediye Başkanı Rıfat Özer, Güneysu ile Üsküdar Belediyesi arasında kardeş belediye protokolü imzaladıklarını söyledi.

Özer, yaptığı açıklamada, Üsküdar Belediyesinin tecrübesinden yararlanarak ilçeye farklı bir değer katmak istediklerini belirtti.

Kardeş belediyeciliğin değerini bildiklerini vurgulayan Özer, "Sosyal kültürel belediyecilik projelerinde karşılıklı işbirliği çalışmalarımız olacaktır. İlçemiz için hayırlı olsun. Üsküdar Belediye Başkanımız sayın Hilmi Türkmen'e göstermiş olduğu misafirperverliği için teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Pehlivan