Güneydoğu'yu Doğu'ya bağlayacak Beğendik Köprüsü ulaşıma açıldı
Güneydoğu'yu Doğu'ya bağlayacak Beğendik Köprüsü'nün drone ile havadan görüntülenmesi Eski ve yeni Beğendik köprüsü Beğendik yolundan araçla geçişin yapılması Yola asılan bayraklar SİİRT - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni, Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Beğendik (Botan) Köprüsü törenle ulaşıma açıldı.
11.07.2020 18:23 | Son Güncelleme: 11.07.2020 19:12
Güneydoğu'yu Doğu'ya bağlayacak Beğendik Köprüsü'nün drone ile havadan görüntülenmesi
Eski ve yeni Beğendik köprüsü
Beğendik yolundan araçla geçişin yapılması
Yola asılan bayraklar SİİRT - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni, Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Beğendik (Botan) Köprüsü törenle ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA