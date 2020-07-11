Güneydoğu'yu Doğu'ya bağlayacak Beğendik Köprüsü ulaşıma açıldı Güneydoğu'yu Doğu'ya bağlayacak Beğendik Köprüsü'nün drone ile havadan görüntülenmesi Eski ve yeni Beğendik köprüsü Beğendik yolundan araçla geçişin yapılması Yola asılan bayraklar SİİRT - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni, Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Beğendik (Botan) Köprüsü törenle ulaşıma açıldı.

Güneydoğu'yu Doğu'ya bağlayacak Beğendik Köprüsü'nün drone ile havadan görüntülenmesi Eski ve yeni Beğendik köprüsü Beğendik yolundan araçla geçişin yapılması Yola asılan bayraklar SİİRT - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni, Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Beğendik (Botan) Köprüsü törenle ulaşıma açıldı. Kaynak: AA