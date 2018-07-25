Güneydoğu'nun yeşil vadisi terör yüzünden kapattığı kapılarını turizme açtı

Mardin'de huzurla açılan Beyaz Su bölgesi vatandaşların akınına uğradı

Doğa harikası Beyaz Su, huzurun yakalanması ile şenlendi

MARDİN - Mardin'in Midyat ile Nusaybin ilçeleri arasında bulunan çorak dağlar arasında yeşeren Beyaz Su Vadisi, terör yüzünden kapattığı kapılarını turizme açtı. Bölgede sağlanan huzur ile Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinden Güneydoğu turu yapan yerli ve yabancı turistler taşların dantel gibi işlendiği Mardin'de tarihi alanların yanı sıra doğal güzelliklerine de akın ediyor.

Turizm'e 2 yıl aradan sonra kapılarını açan Nusaybin'de bulunan Mor Yakup Manastırı, Mor Evgin Manastırı, Zeynel Abidin Camii'nin tarihi dokusunu ziyaret eden turistler sıcaklarla birlikte Mardin'in Yeşil Vadisi olarak bilinen Beyaz Su Çayı doğal alanlarına akın akın gelerek kentin doğal güzelliklerine de şahit oluyor. Mardin'in Midyat ile Nusaybin ilçeleri arasında yer alan Beyaz Su, Mardin'in 10 ilçesinin su ihtiyacının yanı sıra binlerce turistin doğal ortamda dinlenmesine de ev sahipliği yapıyor. İşletmecilerin suyun üzerinde kurdukları tahta çadırlar misafirlerini bekliyor. Hafta sonları yoğunluğun yaşandığı Beyaz Su, geçtiğimiz yıllarda terör nedeni ile kapılarını yerli ve yabancı turistlere kapatırken, yakalanan huzur ile birlikte yeniden kapılarını turizme açtı. Bölgede sağlanan huzur ile kapılarını turistlere açan Beyaz Su şimdilerde huzurlu yeşil vadi olarak Mardin'e gelen turistlerin dikkatini çekiyor. İşletmeciler artan turizm nedeni ile mutlu olduklarını ifade ederek, Mardin'de huzur içinde yaşamanın önemine dikkat çekiyor.

"Ciddi bir artış var"

Mardin Turizm ve Otelciler Dernek Başkanı Özgür Azad Gürgör, hendek terörü üzerine Beyaz Su bölgesinin turistlere kapandığını ifade etti. Güngör, "Bu sene Nusaybin'de açılan tesisler, Beyaz Suyun tabiat güzelliği turistlerimizi çekmeye başladı. Tabi orada tesisleşme olayımızda oldu. Beyaz Su Mardin'in göz bebeği haline gelmiştir. Tabiat varlıkları bizim lokasyonlarda Beyaz Suyu hiç çıkarmamıştır. Terör nedeniyle bir ara bir mola verilmişti; ama şu an da bütün turistlere açık ve birinci dilimde bir akım yapıldı. Büyük acentelerin dinlenme tesislerine, doğa varlıklarına, ana kaynakları bir lokasyon haline getirilip ve orada yeme, içme, dinlenme tesisi olarak ciddi bir artış sağlandı. İnşallah önümüzdeki dönemde daha büyük bir potansiyele sahip olur" dedi.

"Burada artık olaylar yok"

Midyat'tan iş için Beyaz Suya geldiğini kaydeden Abdulhadi Akıncı, "Hafta içine göre hafta sonları daha dolu geçiyor. Bir zamanlar sıkıntı vardı. Burası o kadar gelişemedi, çalışmadı. İşçiler iş bulamadı. Bu sene daha güzel. Eylüldeki beklentimiz daha güzel, ileriye doğru gidiyoruz. Umudumuz büyük Türkiye'yi Mardin, Nusaybin'e bekliyoruz" diye konuştu.

İşletmecilerden Habip Usta ise, Beyaz Suya artık Mardin'den, Kızıltepe'den, İstanbul'dan turistlerin geldiğini söyledi. Gaziantep'ten turların da geldiğini ifade eden Hasip Usta, "Bu su kaynak suyudur. Mardin Kızıltepe'ye içme suyu olarak gidiyor. Bazı insanlar diyor ki burada olay var öyle bir şey yok. Buraya gelen yemeğini yiyip, eğlenip, dinlenip gidiyor. Mardin bölgemizin yeşillik alanı, su, piknik alanı her şey mevcuttur" şeklinde konuştu.