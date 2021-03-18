Güneydoğu Gazisine Gazilik Beratı ve Devlet Övünç Madalyası verildi
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Güneydoğu Gazisine Gazilik Beratı ve Devlet Övünç Madalyası verildi

18.03.2021 17:05 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:26
Güneydoğu Gazisine Gazilik Beratı ve Devlet Övünç Madalyası verildi

Giresun Valisi Enver Ünlü, 2016 yılında bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada yaralanan Gazi Salih Yavuz'a, Gazilik Beratı ve Devlet Övünç Madalyası takdim etti.

Giresun Valisi Enver Ünlü, 2016 yılında bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada yaralanan Gazi Salih Yavuz'a, Gazilik Beratı ve Devlet Övünç Madalyası takdim etti.

2016 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada yaralanan Gazi Piyade Uzman Onbaşı Salih Yavuz'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı "Gazilik Beratı ve Devlet Övünç Madalyası" takdim edildi.

Giresun Valilik Makamında düzenlenen törene Vali Enver Ünlü'nün yanı sıra Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve Gazi Salih Yavuz'un eşi Seniha Yavuz ile 1,5 aylık bebekleri Çağan Altay Yavuz katıldı.

Gazi Salih Yavuz'a vatan için yaptıkları fedakarlık ve kahramanlıklar için teşekkür eden Vali Ünlü, "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Törenimizde Gazimiz Piyade Uzman Onbaşı Salih Yavuz'a yapmış olduğu fedakarlığın, gösterdiği kahramanlığın bir nişanesi olarak madalya ve beratını takdim ettik" dedi. - GİRESUN

Güneydoğu Gazisine Gazilik Beratı ve Devlet Övünç Madalyası verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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