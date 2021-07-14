Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde görev dağılımı yapıldı
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Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde görev dağılımı yapıldı

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde görev dağılımı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin (GGC) 22'nci Olağan Kongresi'nde seçilen yönetim, gerçekleştirilen ilk toplantıyla görev dağılımı yaptı.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin (GGC) 22'nci Olağan Kongresi'nde seçilen yönetim, gerçekleştirilen ilk toplantıyla görev dağılımı yaptı.

GGC'nin Sümerpark'taki tesislerinde yapılan toplantıda, GGC Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mehmet Mucahit Ceylan, Başkan Vekilliğine Hüseyin Kaçar, Mali İşler Sorumluluğuna Abdulkerim Kantarcıoğlu, Genel Sekterliğe Mücahit Yolcu, Sosyal Tesislerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı'na Mehmet Salih Siyah, Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı'na Muhammed Mehdi Mutlu, Üyelerden Sorumlu Genel Koordinatörlüğe Ahmet Yukuş, Sosyal İşler Sorumluğuna Engin Dalgıç, Yönetim Kurulu Sözcülüğüne ise Ahmet Ün oy birliğiyle seçildi.

Görev dağılımının ardından konuşan GGC Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mucahit Ceylan, güçlü cemiyet vurgusu yaptı. Başkan Ceylan, birlik ve beraberlik mesajı verdiği toplantıda, üyelerin sosyal haklarının iyileştirilmesi, yerel medyanın güçlendirilmesi, mesleki eğitimlerle ilgili projelerin hayata geçirilmesi için çalışmalar yapacaklarını söyledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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