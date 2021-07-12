Güneydoğu'dan Ege'ye mevsimlik tarım işçileri ekmeğinin peşinde

Güneydoğu Anadolu'dan her yıl İzmir'in Ödemiş ilçesine gelen ve tarlalarda çalışan mevsimlik tarım işçileri, kavurucu sıcağın altında saatlerce çalışarak ekmeğini kazanıyor.

Güneydoğu Anadolu'dan her yıl İzmir'in Ödemiş ilçesine gelen ve tarlalarda çalışan mevsimlik tarım işçileri, kavurucu sıcağın altında saatlerce çalışarak ekmeğini kazanıyor. Sezon bitiminde memleketlerine geri dönen işçiler, "Artık geldiğimiz yerde yaşamasını öğrendik. Derme çatma çadırlarda ve taşıma elektrik ve su ile günümüzü tamamlıyoruz" diyor.

Mevsimlik tarım işçileri, her yaz mevsiminde Güneydoğu Anadolu'dan Ege Bölgesine gelerek hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor. Memleketlerinde iş bulayan ve Ege'ye doğru gelen işçiler, kurulan çadırlarda kalarak günlerini geçiriyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki tarım işçileri de, kavurucu sıcaklarda salatalık tarlalarında ekmeğini kazanıyor. Bir kaç yıldır batı bölgelerine gelen işçilerden Ferhat Akdemir, Nisan ayı gibi Şanlıurfa'dan yola çıktıklarını önce Adana'ya gittiklerini ifade ederek, "Oradaki işlerin ardından Ege Bölgesine geliyoruz. Bu yıl da ailecek Ödemiş'e gelip, turşuluk salatalık işinde çalışıyoruz. Bölgede bizim gibi çok sayıda aile var" şeklinde konuştu.

"Artık geldiğimiz yerde yaşamasını öğrendik"

Çoluk çocuk çalışma alanlarına taşındıklarını söyleyen Akdemir, "Artık geldiğimiz yerde yaşamasını öğrendik. Derme çatma çadırlarda ve taşıma elektrik ve su ile günümüzü tamamlıyoruz. Bir bölgede iş bitti mi başka bölgeye taşınıyoruz. Nisan ayı gibi Urfa'dan çıkıyoruz. Ben de aslında üniversite eğitimi alıyorum. Gittiğimiz yerlerde derslerimi imkan bulabilirsem bilgisayar ortamından takip etmeye çalışıyorum." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı