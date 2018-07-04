Güneydoğu'da Sıcak Hava Etkili Oldu - Şanlıurfa

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40 dereceyi aşan sıcak hava bunaltıyor.

AA muhabirinin Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotif kenti Gaziantep'te son 3 günden bu yana artış gösteren hava sıcaklıkları kent merkezinde 40 dereceye ulaştı.

Karkamış ilçesi gibi sınır hattına yakın bölgelerde ise hava sıcaklığının 43 derece olarak ölçüldüğü kentte, nem oranı ise yüzde 50 civarında seyrediyor.

Kentte sıcaktan bunalanlar gölgelik alanlar ile park ve bahçelerde serinlemeye çalışıyor. Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayan vatandaşlar, güneşten korunmak için şemsiye kullanıyor.

Çocuklar ise süs havuzlarında yüzerek serinliyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da öğle saatlerinde hava sıcaklığı ortalama 44 dereceye ulaştı. Nem oranının yüzde 30 civarında seyretmesi beklenen kentteki bazı termometreler ise 48 dereceyi gösterdi.

Sıcaktan bunalan kırsal mahallelerdeki bazı çocuklar ise tehlikeye aldırmadan sulama kanallarında serinlemeye çalıştı.

Çoğu kadın ve çocuklardan oluşan tarım işçileri ise tarlalarda 40 dereceyi aşan sıcak havada zorlu mesai harcıyor.

Tarlada çalışanlardan İbrahim Delal, havaların çok sıcak olmasına rağmen tarlada çalışmak zorunda olduklarını belirterek, "Çok sıcak olsa da yapacak başka bir işimiz yok. Bunaldığımız saatlerde gölgede dinlenmeye çalışıyoruz." dedi.

Adıyaman

Adıyaman'da hava sıcaklığının 40 dereceyi bulması nedeniyle vatandaşlar, serinlemek için Demokrasi Parkı içerisinde bulunan ağaç gölgelerini tercih etti.

Sıcaklıktan bunalan çocuklar da kentteki süs havuzlarında hem serinledi hem de oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

12 yaşındaki Muhammed Çelik, hava sıcak olduğu için havuzda güzel vakit geçirdiğini söyledi.

Vatandaşlardan Ahmet Yılmaz ise havanın çok sıcak olmasından dolayı parklardaki ağaç gölgesinde vakit geçirdiğini kaydetti.