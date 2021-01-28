Güneydoğu'da Hem Yeraltı Hem Yerüstü Suları Tükeniyor

Dünya Doğayı Koruma Vakfı, Türkiye için yaptığı kuraklık uyarısında 10 il için yüksek riske dikkat çekti. Bu illerden biri de Diyarbakır. Uzmanlar Diyarbakır ve çevresinde hem yeraltı hem yer üstü sularının azaldığı görüşünde. Bunun da kıtlık ve göçü tetiklemesinden endişe ediliyor.

Kaynak: DailyMotion.com