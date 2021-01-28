Güneydoğu'da Hem Yeraltı Hem Yerüstü Suları Tükeniyor
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Güneydoğu'da Hem Yeraltı Hem Yerüstü Suları Tükeniyor

28.01.2021 13:46 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:49

Dünya Doğayı Koruma Vakfı, Türkiye için yaptığı kuraklık uyarısında 10 il için yüksek riske dikkat çekti.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı, Türkiye için yaptığı kuraklık uyarısında 10 il için yüksek riske dikkat çekti. Bu illerden biri de Diyarbakır. Uzmanlar Diyarbakır ve çevresinde hem yeraltı hem yer üstü sularının azaldığı görüşünde. Bunun da kıtlık ve göçü tetiklemesinden endişe ediliyor.

Güneydoğu'da Hem Yeraltı Hem Yerüstü Suları Tükeniyor

Kaynak: DailyMotion.com

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