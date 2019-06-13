Güney ve Kuzey Avrupa ülkeleri, Euro Bölgesi bütçe görüşmelerinde ikiye ayrıldı

Lüksemburg'da bir araya gelen Avrupa Birliği maliye bakanları Euro Bölgesi bütçesini görüşüyor. 6 aydır yoğun tartışmalara neden olan bütçe Güney ve Kuzey Avrupa ülkelerini ikiye bölmüş durumda. Güney Avrupa ülkeleri daha fazla dayanışma talep ederken, Kuzey Avrupa ülkeleri kuralların daha sert bir şekilde uygulanmasını istiyor.

Portekizli Eurogroup Başkanı Mario Centeno, Brexit ve ticari konuda tansiyonun zaten yüksek olduğunu belirterek ihtiyatlı hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Centeno, "Karar almazsak vatandaşlar neden bu toplantıların bu kadar uzadığını sorgulayacak" dedi. Euronews.com'da Görüntüle