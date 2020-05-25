Güney Marmara ile Eskişehir ve Kütahya'da sokaklar sessiz kaldı - ESKİŞEHİR/ yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde sessizlik hakim oldu.

yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde sessizlik hakim oldu.

Eskişehir

Eskişehir'de normalde yoğunluğun fazla olduğu İsmet İnönü, İki Eylül, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan, Cengiz Topel ve Şair Fuzuli caddeleri ile Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi ve diğer bölgeler sessizliğe büründü.

Yalova

Yalova'da tedbirler kapsamında uygulanan kısıtlama nedeniyle kent bayramın ikinci gününde de sakin bir gün geçiriyor.

Başta sahil şeritleri olmak üzere kentin genelinde araç ve yaya trafiği yaşanmazken, kısıtlamadan muaf olan araç, yaya ve iş yerleri kontrol ediliyor.

Şehrin giriş, çıkışları, cadde ve ara sokaklarda görev alan polis ve jandarma ekipleri de, durdurdukları araç ve yayaların izin belgelerini kontrol ediyor.

Kaynak: AA