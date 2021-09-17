Güney Koreli Yoonsun ya Müslüman olup Ayşe ismini aldı - Haberler
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Güney Koreli Yoonsun ya Müslüman olup Ayşe ismini aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Güney Koreli Yoonsun ya Müslüman olup Ayşe ismini aldı

Güney Kore vatandaşı Yoonsun Ya, Elazığ Müftülüğünde düzenlenen törenle Müslüman oldu.

Güney Kore vatandaşı Yoonsun Ya, Elazığ Müftülüğünde düzenlenen törenle Müslüman oldu.

Yaptığı araştırmalar sonucunda Müslüman olmak istediğini belirterek Elazığ İl Müftülüğüne başvuran Güney Kore vatandaşı Yoonsun ya için ihtida merasimi düzenlendi. İl Müftüsü Selami Aydın rehberliğinde düzenlenen merasimde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Ya, Ayşe ismini aldı. İslam dininin temel esaslarına dair bilgiler paylaşan İl Müftüsü Aydın, Ayşe'ye 'İhtida Belgesi' ile birlikte Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve çeşitli kitaplar hediye etti. - ELAZIĞ

Güney Koreli Yoonsun ya Müslüman olup Ayşe ismini aldı

Güney Koreli Yoonsun ya Müslüman olup Ayşe ismini aldı

Güney Koreli Yoonsun ya Müslüman olup Ayşe ismini aldı

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