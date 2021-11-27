GÜNEY KORELİ MÜZİK GRUBU İÇİN AKIN ETTİLER, 'SQUİD GAME' İLE EĞLENDİLER

Güney Koreli müzik grubu A.C.E, Kore Kültür Merkezi'nin 10'uncu yıl kutlamaları kapsamında İstanbul'a geldi. 'Erik Dalı' şarkısıyla dans ettikleri görüntülerle sosyal medyada gündem olan grup, bugün Maslak'ta saat 15.00'te sahne aldı. Koreli oyuncu Jaemin Park'ın sunuculuğunda konser öncesi dans gösterileri düzenlendi. Konsere gelenler eğlenceli anlar yaşadı. Etkinliğin ardından Jun, Chan ve Kim Byeonkwan Türk hayranlarıyla buluştu. A.C.E grubundan Jun, Donghun ve Wow'un askerde oldukları için konsere katılamadıklarını söyledi. A.C.E grubunun performansına büyük ilgi gösteren hayranları grubun şarkılarına eşlik etti. Koreli grup, sahnede Squid Game dizisindeki yarışmacıların kıyafetlerini giydi. Grup üyeleri, konsere gelen seyircilerle dizideki 'Kırmızı ışık, yeşil ışık' ve 'Dalgona' isimli oyunu oynadı. Konser sonunda oyuna katılanlara hediyeler verildi.

Görüntü dökümü:

-Konsere katılanlardan detaylar