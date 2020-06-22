Güney Kore sağlık yetkilileri: İkinci koronavirüs dalgası başladı Dünya çapında Covid-19 ile mücadelede en başarılı ülkelerden biri olarak görülen Güney Kore'de yetkililer, az sayıda olsa bile yeni vaka gruplarının ortaya çıkışıyla birlikte, salgında ikinci dalganın başladığını söylüyorlar.

Dünya çapında Covid-19 salgını ile mücadelede en başarılı ülkelerden biri olarak örnek gösterilen Güney Kore, yeni yükselişle, hastalığın daha aylarca yok edilemeyebileceğini düşünüyor.

Kore Salgın Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezleri Başkanı Jeong Eun-kyeong, salgının ilk dalgasının Nisan ayına kadar devam ettiğini kaydetti.

Fakat Mayıs ayından bu yana başkent Seul'ün gece klüplerinin de içinde olduğu bazı yerlerde yeni vaka grupları ortaya çıktı.

Birinci dalganın ortaya çıkışı ile bitişi arasında en yüksek noktasında 1.000'i bulan vaka sayıları üç gün üst üste sıfıra çıkacak şekilde düşürülmüştü.

Yetkililer şimdi son 24 saat içinde farklı iş yerleri ve depolardan 17 yeni vaka bildirildiğini söylüyorlar.

Doktor Jeong son ortaya çıkan vakalarla birlikte ülkenin salgında ikinci dalgayı yaşadığına ve bunun devam edeceğine kanaat getirdiğini söyledi.

Şu ana kadar Salgın Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezleri, ortaya çıkan yeni vakaları birinci dalganın devamı sayıyordu.

Fakat Dr Jeong artık, Mayıs ayının başlarındaki bayram tatilinin Seul büyükşehir bölgesinde yoğunlaşan yeni bir dalganın başlangıcını oluşturduğuna kuşku kalmadığını söylüyor. Bu bölgede daha önce çok az sayıda vaka yaşanmıştı.

Önlemler yeniden sıkılaştırılıyor

Pazartesi günü erken saatlerde başkent Seul'ün güneyindeki Daejeon kentinin yöneticileri, az sayıda yeni vaka ortaya çıkması ardından müzeler, kütüphaneler gibi kamusal alanlarda bir araya gelmeyi yasakladı.

Seul belediye başkanı da günlük yeni vaka sayısı önümüzdeki üç gün boyunca 30'ları görürse ve hastanelerdeki doluluk oranı yüzde 70'i aşarsa, kentte yeniden sıkı sosyal mesafe önlemleri ilan edilebileceğini söyledi.

Güney Kore, salgını bütün ülkeyi evde kalmaya zorlamadan kontrol altına almayı başarmış, onun yerine gönüllü sosyal mesafelenme ve sıkı bir test yapıp temasları izleme stratejisi uygulamıştı.

Ülkede ilk vakanın bildirildiği 20 Ocak tarihinden bu güne kadar toplam 280 kişi Covid-19'dan hayatını kaybetti.

Ülke çapında bugüne kadar toplam 12 bin vaka tespit edildi. Şu anda ise aktif olarak virüs taşıyan kişilerin sayısının 1227 olduğu düşünülüyor.