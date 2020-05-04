Güney Kore'deki araştırma sonucu: Covid-19 insanlara iki kere bulaşmaz
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Güney Kore'deki araştırma sonucu: Covid-19 insanlara iki kere bulaşmaz

Güney Kore'deki araştırma sonucu: Covid-19 insanlara iki kere bulaşmaz
04.05.2020 18:29 | Son Güncelleme: 04.05.2020 18:29

Araştırmacılar insanların iki kez Covid-19’a yakalanmasının imkansız olduğunu duyurdu.

İyileşen Covid-19 hastalarına virüsün ikinci kez bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin tartışmalar sürerken Güney Kore bu yöndeki araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Araştırmacılar insanların iki kez Covid-19'a yakalanmasının imkansız olduğunu duyurdu. Bilim insanları iyileşen bazı hastalara Covid-19'un yeniden bulaştığı yönündeki açıklamaların test hatasından kaynaklandığını bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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