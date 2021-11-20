Güney Kore'de kuş gribi salgını: 24 bin ördek itlaf edilecek

Güney Kore Tarım, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı, Güney Jeolla eyaletindeki bir ördek çiftliğindeki ördeklerde yüksek derecede bulaşıcı kuş gribi tespit edildiğini belirterek, 24 bin ördeğin itlaf edileceğini aktardı.

Güney Kore'de bir çiftlikte daha kuş gribi salgının tespit edilmesinin ardından bu yıl ülkedeki 6'ıncı salgın kayıtlara geçti. Güney Kore Tarım, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Güney Jeolla eyaletinde yer alan Gangjin kentindeki bir ördek çiftliğindeki ördeklerde yüksek derecede bulaşıcı olan kuş gribinin alt tipi H5N8 tespit edildiğini belirterek, 24 bin ördeğin itlaf edileceğini aktardı.

KUŞ GRİBİ JAPONYA'DA 3 EYALETE SIÇRAMIŞTI

Japonya'da yılın ilk kuş gribi salgını geçtiğimiz hafta Akita eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde doğrulanmış, tedbir amacıyla 143 bin tavuk itlaf edilmişti. Ardından Kagoshima eyaletindeki iki farklı tavuk çiftliğine sıçrayan salgın nedeniyle toplam 49 bin 500 hayvan telef olmuştu. Kagoshima eyaletinde patlak veren ikinci salgında virüsün oldukça bulaşıcı olan ve geçen yıl ülkenin 2005-2006 sezonundan bu yana gördüğü en büyük kuş gribi salgınına neden olan alt tipi H5N8'in tespit edilmesi endişeleri artırmıştı. Son salgın ise Hyogo eyaletindeki Himeji şehrinde bir kanatlı hayvan üretim tesisinde doğrulanmıştı. Japonya'da bu yıl kuş gribi salgını doğrulanan eyaletlerin sayısı üçe yükselmişti.

AVRUPA'DA DA YAYILIYOR

Kuş gribi son birkaç haftadır, aralarında Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda ve Danimarka'nın bulunduğu birçok Avrupa ülkesinde yayılmaya başladı. İngiltere'nin Warwickshire bölgesinde yer alan Alcester kentindeki bir tesiste bulunan kanatlı hayvanlarda 8 Kasım'da yüksek derecede bulaşıcı olan H5N1 virüsü diğer adıyla kuş gribi tespit edilmişti. Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı (Defra) tarafından yapılan açıklamada, tesisteki kuş gribi vakaları doğrulanarak, tesiste bulunan tüm hayvanların itlaf edileceği aktarılmıştı. Tesiste kaç adet hayvanın bulunduğu ise paylaşılmamıştı.

Fransa'da 5 Kasım'da resmi gazetede yayımlanan karara göre, kuş gribi alarmı en yüksek seviyeye çıkarılmış, virüsle temastan kaçınmak için kümes hayvanlarının karantinaya alınması gerektiği belirtilmişti. Fransa Tarım Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'da kuş gribi durumunun kötüleşmesi üzerine ülkede kuş gribi alarmını en yüksek seviyeye çıkarıldığı duyurulmuş, Avrupa'da geçtiğimiz ağustos ayından bu yana 130 kuş gribi vakasının tespit edildiği bildirilmişti.

(İHA)

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