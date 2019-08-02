Güney Kore'de insan görünümlü seks oyuncakları çeyrek milyon imzayla Cumhurbaşkanlığı gündeminde
Güney Kore'de insan görünümlü seks oyuncakları cumhurbaşkanlığı ofisinin meselesi haline geldi.
Güney Kore'de insan görünümlü seks oyuncakları ithalatının yasaklanması için başlatılan imza kampanyasına yaklaşık çeyrek milyon kişi destek verdi. Cumhurbaşkanlığı, cevap verilmesi için gereken imza sayısını aşan dilekçeyi gündemine aldı.
Güney Kore'de insan görünümlü seks bebeklerinin ithalatı yasal olarak mümkün. Fakat Gümrük Bakanlığı 'toplum ahlakını zedeleyici ürünler'e kısıtlama getiren bir yasayı neden göstererek bebeklerin ithalatını durdurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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