Güney Kıbrıs'taki camiye gerçekleştirilen çirkin saldırıya KKTC'den tepki
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Güney Kıbrıs'taki camiye gerçekleştirilen çirkin saldırıya KKTC'den tepki

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs'ta Limasol şehrinde bulunan Köprülü Camisi'ne 3 adet molotofkokteyli atılmasına sert tepki gösterdi.

Güney Kıbrıs'taki camiye gerçekleştirilen çirkin saldırıya KKTC'den tepki
01.06.2020 16:15 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:18

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs'ta Limasol şehrinde bulunan Köprülü Camisi'ne 3 adet molotofkokteyli atılmasına sert tepki gösterdi. Yazılı açıklama yapan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Rum halkı ve Rum Yönetimi bilmelidir ki ırkçı, İslamiyet düşmanı yaklaşımların kimseye faydası olamaz" dedi. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da saldırıyı kınadı.

TATAR: BU ÇİRKİN TAVIR ASLA KABUL EDİLEMEZ

Saldırıya ilişkin KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan açıklama geldi. "Hükümet olarak Limasol'daki  Köprülü Camii'nin 3 adet molotofkokteyli atılarak yakılmak istenmesini sineye çekmemiz asla söz konusu olamaz"  diyen KKTC Başbakanı Tatar şöyle devam etti;"Üzülerek öğrendik ki tüm dünyada pandemi süreci henüz devam ederken Rum kesiminde aklını yabancılarla, özellikle de Müslümanlarla bozanlar, onlara ve ibadethanelerine saldırı düzenlemek için fırsat kollayanlar var. Camiinin yakılmak istenmesi kabul edilemez bir durumdur ve Rum Yönetimi derhal failleri yakalama yoluna gitmelidir. Rum halkı ve Rum Yönetimi bilmelidir ki ırkçı, İslamiyet düşmanı yaklaşımların kimseye faydası olamaz. Bu tip yaklaşımlara göz yumanlar gün gelir en büyük zararı kendileri görür."

ÇAĞDIŞI BİR DURUM

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da yaptığı açıklamada, "Limasol'da Köprülü camiye yönelik olarak yapılan saldırıyı kınıyorum. Yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı formunda ortaya çıkan bu gerici ve çağdışı yaklaşımlar kabul edilemez. Rum yönetiminin bu olayların suçlularını bulup cezalandırması elzemdir, kendilerini gereğini yapmaya ve caydırıcı bir  tutum ortaya koymaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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