Güney Kıbrıs'ta rahip, bebeği vaftiz ederken yaralamakla suçlandı

Güney Kıbrıs'ın Limasol kentinde Ortodoks kilisesi rahibi, bir bebeği vaftiz ederken yaralamakla suçlandı.

Güney Kıbrıs'ın Limasol kentinde Ortodoks kilisesi rahibi, bir bebeği vaftiz ederken yaralamakla suçlandı. O anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, rahibe tepki gösterildi.

Olay, Güney Kıbrıs'ın Limasol kentindeki bir Ortodoks kilisesinde meydana geldi. Kilisenin rahibi, vaftiz ettiği bebeği su dolu kovaya sertçe batırıp çıkarırken görüntülendi. Bebeğin annesi Ntina Shitta, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, "Rahip bebeğimi yaraladı. Ona dikkatli olmasını söyledik. Ama o bize 'Vaftizi ben yapıyorum' diyerek karşılık verdi" dedi. Anne, rahibi bebeğini yaralamakla suçladı ve bebeğinin bacağının darbeden dolayı kızardığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı