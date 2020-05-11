Rum eşinden çocuğu olan Türk vatandaşı isyanda! Baba olduğunu kanıtlayamıyor
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Rum eşinden çocuğu olan Türk vatandaşı isyanda! Baba olduğunu kanıtlayamıyor

Rum eşinden çocuğu olan Türk vatandaşı isyanda! Baba olduğunu kanıtlayamıyor
11.05.2020 10:27 | Son Güncelleme: 11.05.2020 11:55

Güney Kıbrıs'ta yaşayan Türk vatandaşı, Rum eşinden bir çocuk sahibi oldu. Ancak Rum yönetiminin vatandaşlık vermediği talihsiz adam, çocuğunun babası olduğunu bir türlü kanıtlayamıyor.

Güney Kıbrıslı sevgilisi ile evlenip bir çocuk sahibi olan Erkan Bozkurt, Rum tarafından vatandaşlık alamadığı için baba olduğunu kanıtlayamıyor. Türk olduğunu için kendisine zulüm edildiğini söyleyen Bozkurt, yetkili makamlardan yardım istedi.

"BABA OLDUĞUMU KANITLAYAMIYORUM"

17 yıldır Güney Kıbrıs'ta yaşayan Erkan Bozkurt (32) Pani (36) adında Kıbrıslı Rum ile evlendi. Bozkurt, Pani ile evliliğinden bir çocuk dünyaya getirirken, Rum Kesimi makamlarına vatandaşlık başvurusunda bulundu. Bozkurt'un vatandaşlık başvurusunun çoğu kez reddedildiği, nedeninin ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu ileri sürüldü. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Erkan Bozkurt, "Baba olduğumu bir türlü kanıtlayamıyorum. Çocuklar benim ama Rum yönetimi, Türk olduğum için çocuklarımın kimliğine adımı yazmıyor" dedi. Bozkurt, çocuklarının kimlikleri için Rum İçişleri Bakanlığı'na başvurduğunu ancak Bakanlık, Güney Kıbrıs kimlik kartınaaile bölümüne baba adını yazmadığını ifade etti.

"GÜNEY KIBRIS'IN YAPTIĞI ZULÜMDÜR"

Rum Kesiminin davranışlarını eleştiren Bozkurt, "Bu bize yapılan bir zulümdür" dedi. Erkan Bozkurt olayla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Uzun yıllardır bir mücadele veriyoruz. Eşim Pani'nin görüşmediği kişi kalmadı. Ama bir sonuç elde edemedik. Rumlar, beni baba olarak kabul etmedi, çocuklarımın babası olduğumu resmi evraklarda gösteremiyorum. Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Türküm diye çocuklarımın babası kabul edilmemem, faşist bir zihniyetin göstergesi. Türk makamlardan yardım istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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