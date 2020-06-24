Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kabinesinde deprem
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kabinesinde deprem

Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Savunma, Enerji ve Adalet Bakanlarını görevden aldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kabinesinde deprem
24.06.2020 15:31 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:22

Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Savunma, Enerji ve Adalet Bakanlarını görevden aldı. 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kabinesindeki 3 kritik bakanlıktaki görev değişikliği ülkede deprem etkisi yarattı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Enerji, Savunma ve Adalet bakanlarını görevden alındığını duyurdu. Söz konusu görev değişikliğinin altında, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimde Rum bakanların çıkış yolu bulamadığı gerekçesinin yattığı tahmin ediliyor. Rum liderinin, Enerji Bakanlığı'na Natasa Pilidu'yu, Savuma Bakanlığı'na Haralambos Petridis'i ve Adalet Bakanlığı'na da Emili Yiuliti'yi atadığı duyruldu.


Kaynak: DHA

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