Güney Geçiş Konseyi Yemen'in güneyinde özerklik ilan etti, hükümet reddetti
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Birleşik Arap Emirlikleri, Hükümet, Yemen, Dünya, Haber

Güney Geçiş Konseyi Yemen'in güneyinde özerklik ilan etti, hükümet reddetti

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi (GGK) ülkenin güneyinde özerklik ilan etti.Yemen hükümeti, GGK'nin ülkenin güneyindeki özerklik ilanını reddederek, bunu, geçen ağustosta başlayan silahlı isyanın devamı olarak niteledi.

26.04.2020 10:51 | Son Güncelleme: 26.04.2020 10:51
Güney Geçiş Konseyi Yemen'in güneyinde özerklik ilan etti, hükümet reddetti

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi (GGK) ülkenin güneyinde özerklik ilan etti.

GGK'nin internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de hükümetin, görevlerini yerine getirmemek konusunda ısrarcı davranmasının ardından güneylilerin onurlu bir hayat için, haklarını koruyan icraatları yerine getirmek zorunda kaldığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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