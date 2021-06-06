Güney beldesindeki seçimde gerginlik! Gelecek Partisi Gençlik Kolları Başkanı kalabalık tarafından darbedildi
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Güney beldesindeki seçimde gerginlik! Gelecek Partisi Gençlik Kolları Başkanı kalabalık tarafından darbedildi

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Gelecek Partisi Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Mert Levent, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde açılan dava sonrası yeniden belde olan Güney'deki seçim sırasında saldırıya uğradı. Belediye başkanlığı için 8 adayın yarıştığı seçimlerin yapıldığı okulda yaşanan saldırıya ilişkin görüntülerde, Levent'in kalabalık bir grup tarafından darbedildiği anlar yer alıyor.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde açılan dava sonrası yeniden belde olan Güney'de, bugün belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimi yapılıyor.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN 8 ADAY YARIŞIYOR

Belediye başkanlığı için AK Parti'den Erol Karabacak, CHP'den Faruk Özkan, İYİ Parti'den İsmail Enes Kamburoğlu, Saadet Partisi'nden Hamza Gümüşkanat, Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) Süleyman Çağlar, Yeniden Refah Partisi'nden Ayşe Karakaya, Gelecek Partisi'nden Osman Aydepe ve Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) Sunay Akarsu'nun yarıştığı seçim sırasında yaşanan olay ise gündeme bomba gibi düştü.

OKUL BAHÇESİNDE BÜYÜK GERGİNLİK YAŞANDI

Gelecek Partisi Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Mert Levent, Güney beldesindeki seçim sırasında kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Levent'in bir grupla yaşadığı gerginlik sonrasında seçimin gerçekleştiği okulun bahçesindeki kalabalık tarafından darbedildiği görülüyor.

Güney beldesindeki seçimde gerginlik! Gelecek Partisi Gençlik Kolları Başkanı kalabalık tarafından darbedildi
Haber Yorumları (1)
AHMET SAY: hükümet dışındakileri dövüyorlar ülkenin haline bak
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