Güney beldesindeki seçimde gerginlik! Gelecek Partisi Gençlik Kolları Başkanı kalabalık tarafından darbedildi

Gelecek Partisi Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Mert Levent, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde açılan dava sonrası yeniden belde olan Güney'deki seçim sırasında saldırıya uğradı. Belediye başkanlığı için 8 adayın yarıştığı seçimlerin yapıldığı okulda yaşanan saldırıya ilişkin görüntülerde, Levent'in kalabalık bir grup tarafından darbedildiği anlar yer alıyor.