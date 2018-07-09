Güney Afrika Eski Devlet Başkanı Zuma'nın Oğlu Serbest

CAPE Güney Afrika'da yolsuzluk iddiaları üzerine istifa eden eski Devlet Başkanı Jacop Zuma'nın oğlu Duduzane Zuma kefaletle serbest kaldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, hakkında rüşvet ve kasten adam öldürme suçlamaları bulunan Duduzane Zuma, 100 bin Güney Afrika randı (30 bin Türk lirası) karşılığında kefaletle serbest bırakıldı. Duruşması da 24 Ocak 2019'a ertelendi.

Hakkındaki suçlamalara ilişkin ilk defa hakim karşısına çıkan Zuma'nın el konulan pasaportu da iade edildi.

Eski Finans Bakan Yardımcısı Mcebisi Jonas, 2016'da verdiği ifadesinde, eski Devlet Başkanı Jacop Zuma'ya yakınlığı ile bilinen iş adamları Ajay Gupta ve Fana Hlongwane'nin, Duduzane Zuma ile yakın ilişkide oldukları ve kendileri ile çalışması durumunda 600 milyon rand (200 milyon Türk lirası) rüşvet ve Finans Bakanlığı teklif ettiklerini iddia etmişti.

Yolsuzluk iddiaları üzerine 9 yıldır başkanı olduğu partisinden istifa eden Jacop Zuma, iki kez hakim karşısına çıkmış ve soruşturmalar neticesinde Zuma'ya yakınlığı ile bilinen çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturmalar üzerine Dubai'ye kaçan oğul Duduzane Zuma ise kardeşinin cenazesine katılmak üzere döndüğü ülkesinde yakalanmıştı.