- Güney Afrika'da para nakil aracı kurşun yağmuruna tutuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

- Güney Afrika'da para nakil aracı kurşun yağmuruna tutuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Güney Afrika'da para nakil aracı kurşun yağmuruna tutuldu Güney Afrika'da seyir halindeki para akil aracına silahlı saldırı düzenlendi.

- Güney Afrika'da para nakil aracı kurşun yağmuruna tutuldu

PRETORIA - Güney Afrika'da seyir halindeki para akil aracına silahlı saldırı düzenlendi. Güvenlik görevlileri, üzerlerine yağan mermilere rağmen saldırıdan kurtulmayı başardı.

Güney Afrika'nın Pretorya kentinde 22 Nisan'da bir para nakil aracı seyir halinde iken silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından soyulmaya çalışılan araç, saldırganlar tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Güvenlik görevlileri kurşun geçirmez camlar sayesinde yara almadan yoluna devam ederken, saldırganlardan kurtulmayı başardı.

Saldırı anı ise araç içi kamerası tarafından anbean kayıt altına alınırken, güvenlik görevlilerinin soğukkanlılığı sosyal medyada büyük övgü topladı. Görüntülerde aracı süren görevlinin saldırının başlaması ile arkadaşına "Silahını hazırla" dediği duyulurken, sürücü tarafındaki cama ise bir kurşunun isabet ettiği görülüyor. Görüntülerde ilerleyen dakikalarda ise görevliler destek istemek için arama yaparken, sürücü daha sonra aracı güvenli bir yere çekerek tüfeği ile saldırganlara karşılık vermek üzere araçtan iniyor.

Polis Sözcüsü Brig Vish Naidoo, geçtiğimiz cumartesi günü yaptığı açıklamada saldırının 22 Nisan'da Pretorya'daki N4 otoyolunda meydana geldiğini doğruladı. Naidoo, şüphelilerin hızlı kovalamaca sırasında para nakil aracını durdurmak için araca birkaç el ateş ettiklerini açıkladı. Aracın hırsızlardan kaçmayı başardığını belirten Naidoo, "Soyguncular para almadan kaçtı. Henüz tutuklama yapılmadı" dedi.

Güvenlik firması Fortis Pro Active Defence Solutions tarafından yapılan açıklamada ise, araç sürücüsünün eskiden Güney Afrika Polis Servisi Özel Görev Gücü'nde görevli olan "Yalnız Operatör" kurslarının baş eğitmeni Leo Prinsloo olduğunu aktardı. Şirket, "Bunun gerçekten de Leo Prinsloo olduğunu doğrulayabiliriz. Ancak, devam eden bir soruşturmanın parçası olduğu için Leo şu anda olayla ilgili yorum yapamıyor" dedi.

- Güney Afrika'da para nakil aracı kurşun yağmuruna tutuldu
- Güney Afrika'da para nakil aracı kurşun yağmuruna tutuldu
- Güney Afrika'da para nakil aracı kurşun yağmuruna tutuldu
- Güney Afrika'da para nakil aracı kurşun yağmuruna tutuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Irak'taki ABD'nin konuşlandığı askeri hava üssüne roketli saldırı
Irak'taki ABD'nin konuşlandığı askeri hava üssüne roketli saldırı
Gram gram sağılan arı sütünün kilosu 8 bin liradan satılıyor
Gram gram sağılan arı sütünün kilosu 8 bin liradan satılıyor
'Sarallar' operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı
'Sarallar' operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Hakan Altun Hakan Sabancı
Spor Cenk Tosun Cyle Larin Fatih Terim Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: - Güney Afrika'da para nakil aracı kurşun yağmuruna tutuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 23:22:22. #1.15#

title