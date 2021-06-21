Güney Afrika'da elmas sanılan taşlar kuvars kristali çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güney Afrika'da elmas sanılan taşlar kuvars kristali çıktı

Güney Afrika'da elmas sanılan taşlar kuvars kristali çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Güney Afrika'nın Ladysmith kenti yakınlarındaki KwaHlathi'de keşfedilen taşların, yürütülen araştırmaların sonucunda elmas değil, kuvars kristali olduğu belirtildi.

Güney Afrika'nın Ladysmith kenti yakınlarındaki KwaHlathi'de keşfedilen taşların, yürütülen araştırmaların sonucunda elmas değil, kuvars kristali olduğu belirtildi.

Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal (KZN) bölgesinde yer Ladysmith kenti yakınlarındaki KwaHlathi'de geçtiğimiz hafta elmas benzeri birçok taş keşfedilmiş, birçok yerel halk ise daha önce de bazı değerli taşların keşfedildiği bölgeye akın etmişti. Taşların keşfedilmesinin ardından geçtiğimiz hafta salı günü Güney Afrika Maden Kaynakları ve Enerji Bakanlığı ve KZN yönetimi yetkilileri ile Jeobilim Konseyi ve Güney Afrika Elmas ve Kıymetli Metaller Düzenleyicisi (SADPMR) temsilcileri bölgeyi ziyaret etmiş ve bulunan taşlara ilişkin araştırmalar başlatılmıştı. Ülkede gündem olan taşlara ilişkin yürütülen araştırmalarda varılan sonuç ise halkı şaşkınlığa uğrattı.

KZN Ekonomik Kalkınma İcra Konseyi Üyesi Ravi Pillay dün yaptığı açıklamada, konuya ilişkin uzmanlar tarafından çeşitli testler yapıldığını belirterek, "Yapılan testler, bölgede bulunan taşların elmas olmadığını kesin olarak ortaya koydu. Aslında, Karoo Dolerit eşiğinin teması içinde ve boyunca genişlemeli bir oluşum düzlemleri ile Karoo Süper Grubu genelinde yaygın olan kuvars kristalleri keşfedilmiştir" ifadelerini kullandı.

Kuvars kristallerinin değerinin henüz belirlenmediğini ve kristallerin değerlerinin elmasa kıyasla son derece düşük olduğunu belirten Pillay, korona virüsün (Covid-19) yayılma potansiyeline ilişkin endişeler nedeniyle vatandaşları bölgeyi boşaltmaya çağırdı. - CAPE TOWN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Sedat Peker Angela Merkel Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Seda Sayan Başak Dizer Kaan Yıldırım
Spor Fatih Terim Mert Müldür Sergen Yalçın Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Güney Afrika'da elmas sanılan taşlar kuvars kristali çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.06.2021 15:48:30. #1.13#

title