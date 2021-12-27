Güney Afrika'da ayrımcılık karşıtı Başpiskopos Tutu için 1 haftalık yas ilan edildi - Haberler
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Güney Afrika'da ayrımcılık karşıtı Başpiskopos Tutu için 1 haftalık yas ilan edildi

Güney Afrika'da ayrımcılık karşıtı Başpiskopos Tutu için 1 haftalık yas ilan edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Güney Afrika'da ayrımcılık karşıtı Başpiskopos Desmond Tutu'nun dün hayatını kaybetmesinin ardından ülkede 1 haftalık yas ilan edildi.

Güney Afrika'da ayrımcılık karşıtı Başpiskopos Desmond Tutu'nun dün hayatını kaybetmesinin ardından ülkede 1 haftalık yas ilan edildi.

Güney Afrika'da ayrımcılık (apartheid) sistemi karşıtı mücadelesiyle tanınan 90 yaşındaki Başpiskopos Desmond Tutu'nun dün hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 1 haftalık yas ilan edildi. Güney Afrika'nın ilk siyahi Cumhurbaşkanı Nelson Mandela'nın eşi olan Graca Machel, Başpiskopos Tutu hakkında yaptığı açıklamada, " Afrika'nın dünyaya getirdiği ve armağan ettiği olağanüstü derecede seçkin bir liderler neslinin sonuncusu" dedi.

Nobel ödüllü Tutu için başkent Pretoria'da yapılacak anma töreninin ardından ailesi ve arkadaşları perşembe akşamı Tutu'nun eşi Mama Leah ile bir araya gelecek. Cape Town'daki St. George Katedrali'nde 1 Ocak 2022'de yapılması planlanan cenaze töreninde, Covid-19 önlemleri kapsamında katılım 100 kişi ile sınırlandırılacak.

1997 yılında prostat kanseri teşhisi konulan ve defalarca tedavi gören Başpiskopos Tutu'nun son birkaç aydır zayıf durumda olduğu ifade edilmişti.

(İHA)

Güney Afrika'da ayrımcılık karşıtı Başpiskopos Tutu için 1 haftalık yas ilan edildi

Güney Afrika'da ayrımcılık karşıtı Başpiskopos Tutu için 1 haftalık yas ilan edildi

Güney Afrika'da ayrımcılık karşıtı Başpiskopos Tutu için 1 haftalık yas ilan edildi

Güney Afrika'da ayrımcılık karşıtı Başpiskopos Tutu için 1 haftalık yas ilan edildi

Güney Afrika'da ayrımcılık karşıtı Başpiskopos Tutu için 1 haftalık yas ilan edildi

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