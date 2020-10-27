Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 19 bini geçti
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 19 bini geçti

27.10.2020 01:29 | Son Güncelleme: 27.10.2020 01:32
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 19 bini geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 8'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 8'e yükseldi. Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede vaka sayısı son 24 saatte 891 artarak 716 bin 759'a çıktı.

Ülkede son 24 saatte 40 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 19 bin 8 oldu.

Toplam 4 milyon 709 bin 403 testin yapıldığı Güney Afrika'da, 646 bin 721 hasta iyileşti.

En fazla vaka, Gauteng bölgesinde, en az vaka ve ölüm ise Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olma özelliğini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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