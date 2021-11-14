Güneşli havayı fırsat bilenler Sapanca'da yoğunluk oluşturdu - Haberler
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Güneşli havayı fırsat bilenler Sapanca'da yoğunluk oluşturdu

AA / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel
Güneşli havayı fırsat bilenler Sapanca'da yoğunluk oluşturdu

Doğası ve eşsiz güzellikleriyle dikkati çeken Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, turistler hafta sonu sahillere akın etti.

SAKARYA (AA) - Doğası ve eşsiz güzellikleriyle dikkati çeken Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, turistler hafta sonu sahillere akın etti.

Hava sıcaklığının 18 dereceye ulaştığı Sapanca'da hafta sonu tatilini ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Sapanca Gölü kıyısındaki alanlara yöneldi.

Turistler, göl kenarında balık tutarak, tekne turu ve yürüyüş yaparak güneşli havanın tadını çıkardı.

Bazı vatandaşlar gölde deniz bisikletiyle tur attı, bazıları da göl kenarındaki çay bahçelerinde manzarayı izledi.

Sahil boyunca yürüyüşe çıkanlar, göl manzarası karşısında bol fotoğraf çektirdi.

Sahildeki martılar da vatandaşların attığı ekmek parçalarını kapmak için birbiriyle yarıştı.

Öte yandan, Arifiye ilçesindeki Gölbaşı Park'a aileleriyle gelen vatandaşlar, buradaki yeşil alanlarda yürüyüş ve piknik yaptı.

Parka ailesiyle gelen çocuklar, güzel havanın tadını doyasıya yaşadı.

Güneşli havayı fırsat bilenler Sapanca'da yoğunluk oluşturdu

Güneşli havayı fırsat bilenler Sapanca'da yoğunluk oluşturdu

Güneşli havayı fırsat bilenler Sapanca'da yoğunluk oluşturdu

Güneşli havayı fırsat bilenler Sapanca'da yoğunluk oluşturdu

AA / İbrahim Yozoğlu - Son Dakika Haberleri

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