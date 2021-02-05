Güneşi görüp sahile gelenlere mini konser verdiler

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yağışların ardından sıcak havayı fırsat bilerek sahil boyu yürüyüş yapan vatandaşlara, üniversiteli öğrencilerden oluşan müzik grubu mini konser verdi, kefiyli anlar yaşattı.

Bodrum'da 10 gündür etkili olan soğuk ve yağışlı hava, dün öğle saatlerinden itibaren yerini güneşli havaya bıraktı. Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü ilçede vatandaşlar, sahili doldurdu. Öğleden sonra üniversite öğrencileri Doğukan Sayal (20) Berkay İldez (19) ile Henry Holter'den (20) oluşan amatör müzik grubu, Kumbahçe sahiline orkestra kurup sahilde güneşlenen vatandaşlara müzik ziyafeti sundu. Plajda yazdan kalma görüntüler oluştu. Orkestranın eşliğinde çalan müziklere tempo tutan vatandaşlar o anları cep telefonları ile görüntüleyip, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Özellikle gençlerin eşlik ettiği konserde renkli görüntüler oluştu.

Sosyal mesafeye dikkat edip, maske taktıkları görülen vatandaşlar, yürüyüş yapıp, deniz kenarında aileleri ile piknik yaptı. Bazıları ise şubat ayında denize girmenin keyfini yaşadı. Koranvirüs pandemisi nedeniyle herkesin uzun süredir evde olduğuna dikkati çeken müzük grubunun üyelerinden Doğukan Sayal, "Hava güzel çıkalım, eğlenelim' dedik. Bodrum sahilinde hep beraber arkadaşlarımız ile eğleniyoruz. Herkese sağlıklı günler" dedi.Grubun bir diğer üyesi Henry Holter ise "Güneşli bir hava var. Biz de arkadaşlarımız ile böyle bir etkinlik yapalım, hep beraber eğlenelim" dedik.Bodrum'da havanın bir yağışlı, bir güneşli olduğuna dikkat çeken Melisa Çakır (18), "Uzunca bir süre sonra güneş yüzünü gösterdi.

Pandemi nedeniyle hepimiz kalabalığa girmemeye özen gösteriyoruz ama güzel bir ortam olduğu için bizde konseri izleyip, şarkılara eşlik ettik" dedi. Sahildeki diğer vatandaşlar da, grubun çaldığı müziklerle keyifli anlar yaşadıklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ