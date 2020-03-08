Güneş yüzünü gösterdi, vatandaşlar parklara akın etti
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Tokat, Yerel

Güneş yüzünü gösterdi, vatandaşlar parklara akın etti

Güneş yüzünü gösterdi, vatandaşlar parklara akın etti Tokat'ta termometrelerin 22 dereceyi gösterdiği hafta sonunda vatandaşlar parklara akın etti.

08.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:36
Güneş yüzünü gösterdi, vatandaşlar parklara akın etti

Güneş yüzünü gösterdi, vatandaşlar parklara akın etti

TOKAT - Tokat'ta termometrelerin 22 dereceyi gösterdiği hafta sonunda vatandaşlar parklara akın etti.

Tokat'ta yağışlı ve soğuk havanın ardından ilkbahar mevsimi ile birlikte güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, çocuklarını alarak park ve piknik alanlarına akın etti. Şehir merkezinden geçen Yeşilırmak kenarındaki parklar doldu taştı. Mesire alanlarında kimi vatandaşlar aileleri ile yürüyüş ve piknik yaparken, kimi aileler de parkta çocukları ile birlikte oynadı. Tokat Belediyesi Spor Kompleksi ise spor tutkunlarını ağırladı. Futbol, basketbol oynayanların yanı sıra tenis kortunda gençler antrenman yapma imkanı buldu. Çocuğunu parka getiren Öğretmen Mehmet Emin Aydın, güneşli hava özlemini gidermeye çalıştıklarını dile getirerek, "Parkta çocuklar baharın tadını çıkartıyorlar, güzel bir hava var. Her taraf cıvıl cıvıl. Bu havayı özlemiştik. Soğuk havaların ardından böyle bir hava olması hem çocuklar için hemde biz aileler için güzel" dedi

Güneş yüzünü gösterdi, vatandaşlar parklara akın etti

Kaynak: İHA

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Güneş yüzünü gösterdi, vatandaşlar parklara akın etti

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