Güneş yanıklarına doğal çözüm var mı? Aloe vera ile nasıl güneş yanıkları giderilir? Yaz aylarının gelmesi cildiniz için bazı sorunlara neden olabiliyor. İhmaller ve dikkatsizlikler güneş yanıklarını beraberinde getiriyor. Ama alo vera uygulamaları ile güneş yanıklarından kısa sürede kurtulabilirsiniz.

Güneş yanığına maruz kaldığınızda hızlı şekilde bu duruma müdahale etmeli, alo vera jelinin özel içeriği ile cildinizi korumaya almalısınız.

GÜNEŞ YANIKLARINDA ALOE VERA KULLANIMI

Saf aloe vera jeli: Birçok sağlıklı ürün erişim noktasından aloe vera yaprağı temin edebilirsiniz. Aloe vera yaprağını soyarak saf jeli elde edin. Parmak uçlarınızla hafifçe jeli yanık bölgeye uygulayın. Bir süre bekleyip jel kuruyunca soğuk su ile cildinizi yıkayın.Bu uygulamayı günde iki defa yapabilirsiniz.

Aloe vera güneş yanığı jeli: Aloe vera özlü güneş yanığı kremleri, güneş yanıklarında etkili sonuçlar vermektedir. Aloe vera kremini daha etkili hale getirmek için küçük bir kaseye alın ve içine iki çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı ve 3 damla lavanta esansiyel yağı ekleyip karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı güneş yanığına uygulayın. 10 dakika bekleyip cildinizi durulayın.

Aloe vera spreyi: Evde aloe vera spreyi yapabilirsiniz. Pratik şekilde yapacağınız uygulama ile doğal güneş yanığı spreyine sahip olacaksınız. Basit şekilde hazırlanan karışım için önce iki çorba kaşığı aloe vera jelini bir blendere koyun. Yarım bardak su ekleyin. Düşük ayarda 3 dakika çalıştırın. Elde ettiğiniz aloe vera karışımına 1/8 fincan Hindistan cevizi yağını, 10 damla lavanta uçucu yağını ve 10 damla nane uçucu yağını ekleyip karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı sprey şişesine ekleyip kullanın.

Not: Tüm cilt sorunlarınızda öncelikle doktorunuza başvurunuz.