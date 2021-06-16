Güneş kreminin tam koruma sağlaması için 2 saatte bir vücuda sürülmesi önerildi

Güneş ışığının ciltte oluşturacağı olumsuzluklara karşı güneş koruyucuların tam koruma sağlaması için 2 saatte bir vücuda sürülmesi gerektiği bildirildi.

Güneş ışığının ciltte oluşturacağı olumsuzluklara karşı güneş koruyucuların tam koruma sağlaması için 2 saatte bir vücuda sürülmesi gerektiği bildirildi.

AA muhabirine konuşan Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Sema Karaoğlu, güneşin deride D vitamini sentezini sağladığını, günlük D vitamini ihtiyacı için güneşten yararlanmak gerektiğini söyledi.

Güneşte fazla kalmanın olumsuz etkilerine değinen Karaoğlu, "Uzun süreli güneşlenmelerde deride kuruluk, kırışma, lekelenme belirtileri ortaya çıkıyor. Daha uzun güneş mazuriyetlerinde ise ileri yaşlarda cilt kanseri riski artıyor. Ultraviyole oluşturan A,B ve C ışınlarından C ışınları yeryüzüne ulaşmıyor, A ve B ışınlarının ise yüzde 5'i yeryüzüne ulaşıyor. Deride kızarıklık yapan daha çok B ışınları. Ultraviyole A ışınları deride daha derinlere ulaştığı için kanserojen etkileri olan ışınlar." diye konuştu.

Güneşlenmek için sabah saatleri ile ikindi vakitlerinin tercih edilmesi gerektiğini aktaran Karaoğlu, "Kişinin ailesinde cilt kanseri varsa, derisinde kanserleşme riski olan lezyonlar bulunuyorsa, iki kolunda 50'den fazla ben varsa, güneşe duyarlı cilt hastalıkları varsa, denizciyse, çiftçilik yapıyorsa, dışarıda uzun süre güneşte kalması gerekiyorsa, yol işçisiyle mutlaka koruyucu kullanmasında fayda var." ifadesini kullandı.

Karaoğlu, güneş koruyucuların çoğu zaman doğru şekilde kullanılmadığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Koruyucular doğru kullanılmadığı zaman hem sağlığımız tehdit altında kalıyor hem de onlara harcanan paraya yazık oluyor. Güneş koruyucuları genellikle sürüp hemen dışarıya çıkıyoruz. Güneş bize ilk 5-10 dakika içinde olumsuz etkilerini sunuyor. Oysa güneş koruyucu kremler yarım saat sonra aktifleşiyor. Kremi sürüp hemen dışarı çıktığımızda koruyucu etkisi olmuyor. Güneş koruyucuyu dışarı çıkmadan 30 dakika önce kullanmamız gerekiyor. Koruyucu miktarı yüz için 1 gram yani kabuksuz fındık kadar yeterli. Bunu yüzümüze iyice yedirmemiz lazım."

Koruyuculardan olumlu sonuç alınmasının doğru kullanımına bağlı olduğunu vurgulayan Karaoğlu, şunları kaydetti:

"Örneğin siz güneşe çıktınız, 10 dakika yürüdünüz. 15 faktörlü ürün sizi 15 kat koruyor yani 150 dakika. Bu SPF 30 olduğunda süre daha da uzuyor. Kremi nasıl sürdüğümüz de önemli. Cilt nemliyse, çok ince sürüldüyse koruma süresini de etkiliyor. Yeterli miktarda sürmek ve 3 saatte bir tekrarlamak önemli. Güneş etkisiyle artan bazı egzamalar, kolajen doku hastalığı olanlar, cilt kanseri riski olanlar, bunlar mutlaka 3 saatte bir tekrar sürmeli. Deniz kenarında, denize sıfır seviye olanlar ise 2 saatte bir koruyucuyu tekrarlamalı. Çok riskli hastalar ise mineral filtreli koruyucuları kullanmalı. Bu koruyucular güneşi absorbe etmeden direkt güneş ışığını gönderiyor."

Karaoğlu, ayrıca güneş koruyucuların yanında şapka takarak, ultraviyole filtreli güneş gözlüğü kullanarak ve ince kumaştan serin tutan uzun kollu kıyafetlerle de kişilerin kendilerini güneşin zararlı etkilerinden koruyabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin