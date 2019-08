Güneş keşke peşimizi bırakmasa

21.08.2019 13:44

Yazar ve ressam Can Göknil Can'lı Yolculuk'ta birbirini bir ömür boyu tutkuyla seven, hayata derinden bağlı bir çiftin uzun süren yaşam yolculuğunu, keşfettiklerini ve karşılaştıkları ilginç olayları uzunlu kısalı öykülerle anlatıyor. Üstelik her biri bir öykü kıvamında olan resimleriyle birlikte...

Bazen tek sözcük bile bir öyküdür, sanat eserine uzanan bir ışıktır. Yeter ki o sözcüğü sezgilerinle algıla, içtenlikle yansıt.

Amerika'da trenlerde, Paris sokaklarında, köylerde, deniz kıyılarında, ormanlarda yol alıyor yazar. Aynı zamanda ressam da olduğundan benzersiz gözlem yeteneğiyle birbirinden ilginç portreler çiziyor. Kumsaldaki bir kuş ölüsüne de, karşısına çıkan, gözüne ilişen ilginç figürlere de, bulutlara da aynı dikkat ve ihtimamla bakıyor. Böylece yolculuklarla, maceralarla dolu, zaman zaman doğaya övgüler düzen sımsıcak bir kitap çıkıyor ortaya. Yazarın çizimleriyle adeta ışıl ışıl parlıyor. Hayatın, ilişkilerin, keşfederek bakmanın ne denli heyecan verici ve her sonun bir başlangıç olabileceğini gösteriyor okurlara.

