Güneş'e en çok yaklaşan Parker sondasının bilim insanlarını şaşırtan keşifleri
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Güneş'e en çok yaklaşan Parker sondasının bilim insanlarını şaşırtan keşifleri

Ağustos 2018'de, "Güneşe dokun" misyonuyla uzaya fırlatılan ve 15 yıl daha iş başında kalacak olan Parker Solar Probe uzay aracı, yıldıza en yakın noktadan yaptığı üç dalışta neleri keşfetti?

06.12.2019 07:13 | Son Güncelleme: 06.12.2019 07:13
Güneş'e en çok yaklaşan Parker sondasının bilim insanlarını şaşırtan keşifleri

'nın Parker Solar Probe (PSP) adlı sondası, şu ana kadar Güneş'e en fazla yaklaşan insan yapımı araç oldu. Dev yıldızın 15 milyon mil yakınından geçen PSP, Dünya'ya aktardığı verilerle Güneş ile ilgili sır perdelerinden bazılarını araladı.


PSP, güneş rüzgarının yapısından manyetik alan çizgilerine kadar bugüne kadar bilinmeyen, hatta bilim insanlarını şaşırtan bilgiler topladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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