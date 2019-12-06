Güneş'e en çok yaklaşan Parker sondasının bilim insanlarını şaşırtan keşifleri

06.12.2019 07:13 | Son Güncelleme: 06.12.2019 07:13

NASA'nın Parker Solar Probe (PSP) adlı sondası, şu ana kadar Güneş'e en fazla yaklaşan insan yapımı araç oldu. Dev yıldızın 15 milyon mil yakınından geçen PSP, Dünya'ya aktardığı verilerle Güneş ile ilgili sır perdelerinden bazılarını araladı.



PSP, güneş rüzgarının yapısından manyetik alan çizgilerine kadar bugüne kadar bilinmeyen, hatta bilim insanlarını şaşırtan bilgiler topladı. Euronews.com'da Görüntüle