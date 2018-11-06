Günel Zeynalova, Altına Yatırım Yaptığını Açıkladı

'Azeri kızı Günel' olarak ünlenen şarkıcı Günel Zeynalova, bir AVM çıkışı objejktiflere yakalandı. Zeynalova, "Altını çok sevdiğim için bütün yatırımımı altına yaptım." dedi.

"BÜTÜN YATIRIMIMI ALTINA YAPTIM"

Günel Zeynalova'nın aksesuar olarak boynuna Reşat Altın takması dikkatlerden kaçmadı. Ayak üstü gazetecilerle sohbet eden Zeynalova, "Altını çok sevdiğim için bütün yatırımımı altına yaptım" dedi.,

BİRCE AKALAY'A BENZETİLMİŞTİ

Şarkıcı, ''Sadece burun estetiği yaptırdım. Birce Akalay'a benzemek için çaba göstermedim. Ayrıca Birce Akalay'a benzemek güzel. Sonuçta güzel bir kadın'' demişti. Türk televizyonlarında gözükmeye başladığı ilk yıllarda alınmamış kaşları ile dikkat çeken Azeri kızı Günel, bunun nedenini "Azerbaycan'da kızlar, kaşlarını evlendiklerinde aldırırlar." diye açıklamıştı.