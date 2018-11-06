Günel Zeynalova, Altına Yatırım Yaptığını Açıkladı
'Azeri kızı Günel' olarak ünlenen şarkıcı Günel Zeynalova, sokak röportajı sırasında açıklamalarda bulunarak, "Altını çok sevdiğim için bütün yatırımımı altına yaptım." dedi.
'Azeri kızı Günel' olarak ünlenen şarkıcı Günel Zeynalova, bir AVM çıkışı objejktiflere yakalandı. Zeynalova, "Altını çok sevdiğim için bütün yatırımımı altına yaptım." dedi.
"BÜTÜN YATIRIMIMI ALTINA YAPTIM"
Günel Zeynalova'nın aksesuar olarak boynuna Reşat Altın takması dikkatlerden kaçmadı. Ayak üstü gazetecilerle sohbet eden Zeynalova, "Altını çok sevdiğim için bütün yatırımımı altına yaptım" dedi.,
BİRCE AKALAY'A BENZETİLMİŞTİ
Şarkıcı, ''Sadece burun estetiği yaptırdım. Birce Akalay'a benzemek için çaba göstermedim. Ayrıca Birce Akalay'a benzemek güzel. Sonuçta güzel bir kadın'' demişti. Türk televizyonlarında gözükmeye başladığı ilk yıllarda alınmamış kaşları ile dikkat çeken Azeri kızı Günel, bunun nedenini "Azerbaycan'da kızlar, kaşlarını evlendiklerinde aldırırlar." diye açıklamıştı.
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BUDA. ZARRAB’MI. ACABA. ?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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güzel olmuş gajıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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brce akalaya benzemiş estetikten sonraCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Birazda üstüne yatırım yapCevap Yaz 7 5 Yayından Kaldır
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Eski hali daha güzeldi sadece kaşlarını aldırsaydı yeterdi. Estetik Günel i öldürmüş yerine başkası gelmişCevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır