Gündüz oto yıkama akşamları ise evinin işlerini yapıyor
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Gündüz oto yıkama akşamları ise evinin işlerini yapıyor

08.03.2021 09:40 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:46
Gündüz oto yıkama akşamları ise evinin işlerini yapıyor

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde yaklaşık 20 yıldır oto yıkamacılığı yaparak ailesini geçindiren Demet Yılmaz, engelli eşi ve çocuklarının herşeyi oldu.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde yaklaşık 20 yıldır oto yıkamacılığı yaparak ailesini geçindiren Demet Yılmaz, engelli eşi ve çocuklarının herşeyi oldu.

İlçe merkezinde oto yıkama dükkanı açan Yılmaz, 20 yıla yakın bir süredir gündüzleri elinde basınçlı su tabancasıyla daha çok erkeklerin yaptığı oto yıkamacılığı işini yapıyor, akşamları da engelli eşi ve çocuklarıyla ilgileniyor.

Kendi evlerinin alt katında bulunan oto yıkama işyerinin yanıbaşında pestil-köme satışı yaptığı küçükte bir dükkan açan Yılmaz, çocuklarını büyüttüğü işyerinin hem çalışanı hem patronluğunu sürdürüyor.

Dört çocuğu olduğunu, eşi ve üç çocuğunun işitme engelli olduğunu kaydeden Yılmaz, "Yaklaşık 20 yıldır bu işi yapıyorum. Eşim ve çocuklarımın geçimini burayla sağlıyorum. Ayrıca pestil köme de satıyorum. Yıkama işini de ben yapıyorum. Eşim ve çocuklarım da işitme engelli. Onların eli ayağı, her şeyi benim. Çarşıya, hastaneye bile bensiz gidemezler" dedi.

"Gündüz oto yıkama, gece 12'ye kadar evin işlerini yapıyorum"

Bu işe başladığında ilk zamanlarda zorlandığını fakat şimdilerde alıştığını ifade eden Yılmaz, "İlk zamanlar zorlanıyordum ama şimdi alıştım. Benim için zor değil. Ben gece 12'ye kadar evin işini yaparım, sabah kalkar erkenden de yıkama ve pestil, köme satışı işine bakarım. Ben hayatımı bir yoluna koydum ve zorlanmıyorum artık alıştım" diye konuştu.

Dükkanını ilk açtığı zaman yadırgandığını da hatırlatarak "Çalışmanın kadını erkeği yok" ifadelerini kullanan Yılmaz, "İlk zamanlar insanlar yadırgadı bu işi yapmamı. Ama zamanla herkes alıştı. Şimdi sevildim de kendime göre müşterim de var. Her işi yapıyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.

-İHA-

Gündüz oto yıkama akşamları ise evinin işlerini yapıyor
Gündüz oto yıkama akşamları ise evinin işlerini yapıyor
Gündüz oto yıkama akşamları ise evinin işlerini yapıyor
Gündüz oto yıkama akşamları ise evinin işlerini yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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