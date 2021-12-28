- Gündüz işyerlerinin gece sahnenin tozunu attırıyorlar

Tarladan tiyatro sahnesine

BURSA - Mustafakemalpaşa Belediyesi Bölge Tiyatrosunda memurdan işçiye, çiftçiden bankacıya, esnaftan öğrenciye, belediye çalışanından, sağlık personeline ve ziraat mühendisine kadar onlarca farklı meslek grubundan gönüllü oyuncular görev alıyor. Gönüllü tiyatrocular gündüz hem işlerini yapıyor, hem de sahneleyecekleri oyun için prova yapıyor. Her dakika rol yapan oyuncuları görenler karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlığın gizleyemiyor.

Tamamı gönüllülerden oluşan tiyatro ekibi gündüzleri mesleklerini icra ederken replik tekrarlıyor, akşamları ise sahnede oyunlarına hazırlanıyor.

Sanat Yönetmeni Ziya Kantir'in öncülüğünde çalışmalarını sürdüren tiyatrocular, oyunlarını sahnelemek için özveriyle çalışken kimi zaman soğukta kimi zaman güneşin altında merada, tarlada ter döküyor, tiyatro sezonunda ise gece sahnede oyunculuk yeteneklerini sergiliyorlar.

Türkiye'nin en uzun soluklu tiyatro grubu olarak sergilediği 500'den fazla oyunla, ilçe nüfusuna yakın sanatsevere ulaşan ve sanat adına önemli bir görev üstlenen Mustafakemalpaşa Belediyesi Bölge Tiyatrosu, Kanlı Nigar, Lüküs Hayat ve Fehim Paşa Konağı gibi Türk Tiyatrosu'nun mihenk taşlarından tiyatro oyunlarıyla büyük beğeni toplarken farklı meslek gruplarından oluşan gönüllü ekibiyle de dikkat çekiyor.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Geçtiğimiz yıl 21. yılını dolduran Mustafakemalpaşa Belediyesi Bölge Tiyatromuzla sanat ve kültür yolculuğumuz devam ediyor. Sahne sanatlarını amatör ruhla harmanlayan güçlü bir sinerji yakaladık. Esnafı, memuru, çiftçisi, öğrencisi, hepsi bu toprakların insanları. Geçtiğimiz dönem Kanlı Nigar oyununda ben de ufak bir rol almıştım. Heyecanlı, dinamik, inter-aktif bir deneyimdi. Tiyatro kültürümüzde yeni bir sanat dalı değil aslında; karagöz ve meddah geleneğimiz asırlar öncesine dayanıyor. Bu bakımdan tiyatro ve sahne sanatları kanımızda var. Çeşitli meslek gruplarından oluşan, rutin işlerinin dışında provalara zaman ayıran ekibimiz yeni bir oyunla Yalıntaş Kültür Merkezinde sahne alacak. Çarşamba günü Komik Skeçler oyununa tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz" dedi.

Grubun yönetmeni Ziya Kantir, farklı meslek grubundan 20 kişilik oyuncu kadrosunun tamamının gönüllülerden oluştuğunu kaydederken büyük küçük yüzlerce gönüllü oyuncuya da bölge tiyatrosu çatısı altında eğitim vermeye devam ettiklerini ifade etti.

Mustafakemalpaşa halkının da tiyatroyu çok sevdiğini belirten Kantir, "Doktorundan hemşiresine, ziraat mühendisinden bankacısına, öğretmeninden esnafına, ev hanımından laborantına kadar gönüllülük esasıyla Bölge Tiyatromuzda sanatlarını icra eden gönüllü tiyatrocular her dakika rol yapıyor, gören anlam veremiyor" şeklinde konuştu.