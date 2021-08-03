Gündoğdu yangın söndürüldü mü? Manavgat Gündoğdu mahallesi nerede, haritadaki yeri! Gündoğdu yangın devam ediyor mu? Gündoğdu yangını son durum!

Türkiye, günlerdir 35 ilde pek çok farklı noktada başlayan yangınlarla mücadele ediyor. Bakan Pakdemirli yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. 132 yangından 125'i kontrol altına alındı. Merak edilen yangın haberlerinden birisi de Gündoğdu bölgesi oldu. Peki, Antalya Manavgat Gündoğdu yangın söndürüldü mü? Gündoğdu mahallesi nerede, haritadaki yeri! Gündoğdu yangın devam ediyor mu? Gündoğdu yangını son durum!