Gündoğdu yangın söndürüldü mü? Manavgat Gündoğdu mahallesi nerede, haritadaki yeri! Gündoğdu yangın devam ediyor mu? Gündoğdu yangını son durum!
Türkiye, günlerdir 35 ilde pek çok farklı noktada başlayan yangınlarla mücadele ediyor. Bakan Pakdemirli yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. 132 yangından 125'i kontrol altına alındı. Merak edilen yangın haberlerinden birisi de Gündoğdu bölgesi oldu. Peki, Antalya Manavgat Gündoğdu yangın söndürüldü mü? Gündoğdu mahallesi nerede, haritadaki yeri! Gündoğdu yangın devam ediyor mu? Gündoğdu yangını son durum!
Manavgat'ta yangın devam ederken akşam saatlerinde bir yangın da Gündoğdu Mahallesi Kısalar mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Gündoğdu yangını son dakika gelişmeleri haberimizde...
MANAVGAT GÜNDOĞDU YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?
Manavgat'ta yangın devam ederken akşam saatlerinde bir yangın da Gündoğdu Mahallesi Kısalar mevkiindeki ormanlık alanda çıktı.
Manavgat'ta yangın devam ederken akşam saatlerinde bir yangın da Gündoğdu Mahallesi Kısalar mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen alevler bir anda büyüyerek yerleşim yerlerine doğru ilerlemeye başladı. Alevlere müdahale için itfaiye yetersiz kalınca Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden destek istendi. Bölgede ekiplerin söndürme çalışmalarını çevredeki vatandaşlar da traktörleriyle destek verdi. Bölgedeki yangın hala devam ederken, önlem amacıyla mahalledeki elektrik bağlantısı da kesildi.
MANAVGAT GÜNDOĞDU NEREDE?
Gündoğdu, Antalya ilinin Manavgat ilçesine, bağlı bir mahalledir.
Haritadaki yeri aşağıdaki gibidir: