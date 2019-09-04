GÜNDER, GENSED ve GÜYAD, Enerji Bakanı Dönmez'i ziyaret etti

04.09.2019 16:53

GÜNDER- Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli, GENSED-Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ ve GÜYAD-Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özkök, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Türkiye güneş enerjisi sektörün geliştirilmesi ve yatırımların arttırılması için yapılacak çalışmalara ilişkin güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

"YEKDEM aynı şartlar ile uzatılmalı"

GÜNDER, GENSED ve GÜYAD Yönetim Kurulu Başkanları, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretiminin teşvik edilmesi amacıyla getirilen Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM)'in uzatılması yönünde görüşlerini gündeme taşıdı. Mevcut YEKDEM'in aynı şartlar ile uzatılması yönünde ortak görüşlerini ileten dernek başkanları, uygulamanın son senesi olan 2020 yılında ilgililerin karşılaşması muhtemel birtakım problemlere de değindi. Bununla beraber, 10 yıllık işletim süresini dolduran lisanssız projelerin 10. yıldan sonra sisteme nasıl entegre edileceğine ilişkin olarak sektörün bilgilendirilmesi arz edildi.

Sektörde tam rekabetçi ve serbest bir piyasa yapısının oluşması için çalışmaya devam ettiklerini aktaran dernek başkanları, yeni teknolojilerin yaygınlaştırılması ve mevzuatın geliştirilmesi konusunda da tüm kaynak ve bilgi birikimleriyle destek vereceklerini dile getirdiler.

"Mini YEKA'lar 2019'un son çeyreğinde yapılacak"

Bakanlık ziyareti kapsamında, güneş enerjisi sektörünün uzun süredir beklediği YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı) projeleri görüşüldü. Türkiye'nin en doğusundan batısına 35-40 ilde, kapasiteleri 10 ila 50 megavat arasında değişecek kurulumlar için mini YEKA ihalelerinin, 2019 yılının son çeyreğinde yapılacağı müjdesi verildi. Küçük kapasiteler sayesinde yatırımcıların kendi öz kaynaklarıyla hayata geçirebileceği YEKA-3 projeleri kapsamında, her yatırımcı kendi arazisini bularak diğer süreçleri tamamlayabilecek. İptal edilen YEKA-2 için ise sektör derneklerinin ortak görüşü olan 20-30-50-100 MW'lık parçalar halinde bölünerek daha uygulanabilir hale getirilecek projeler, Bakanlık tarafından olumlu karşılandı.

"Güneşin finansmanı için 3 dernekten görüş alınacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, güneş enerjisi projelerinin finansmanı konusunda bankalar ile sektör derneklerinin görüştürüleceğini ve özellikle çatı tipi kurulumlarda yaşanan finansman sıkıntılarının aşılması noktasında üç derneğin de birlikte hareket edeceğini vurguladı.

"5.1.ç'de dağıtım bedeli ödenmemeli"

Ziyaret kapsamında, çatı tipi güneş enerjisi uygulamalarının önünü açan ve aylık mahsuplaşmanın hayata geçirildiği Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği görüşüldü. Dernekler tarafından, son dönemde sektörde sorunların yaşandığı belirlenen 5. Maddenin 1. Fıkrasının ç bendine göre başvuru yapan projelerin, dağıtım bedelleri ödememesi konusundaki ortak görüş Bakan Dönmez'e arz edildi.

Derneklerden Arazi tipi GES'ler için öneri

Dernekler, çatısında gerekli yer olmayan tesis kurulumları için GES'lerin tarım arazisi olmayan sahaya yapılabilmesinin önünün açılması için ortak görüşlerini sundu. Tarım vasfı olmayan, çatıya göre yüzde 15 daha verimli ve fazla enerji üretebilecek arazilere GES yapılma imkanının tanınması için istişarelerde bulunuldu.

Kaynak: Bültenler