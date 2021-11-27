GÜNDEME EK
AA / Feyzullah Yarımbaş - Haberler | Güncel
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İspanya'nın başkenti Madrid'de Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 143. Genel Kurulu'nun ikinci gün çalışmalarına katılacak, mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İspanya'nın başkenti Madrid'de Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 143. Genel Kurulu'nun ikinci gün çalışmalarına katılacak, mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak.
(Madrid) (Fotoğraflı-Görüntülü)
AA / Feyzullah Yarımbaş - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet