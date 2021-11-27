GÜNDEME EK

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AA / Feyzullah Yarımbaş - Haberler | Güncel
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İspanya'nın başkenti Madrid'de Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 143. Genel Kurulu'nun ikinci gün çalışmalarına katılacak, mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İspanya'nın başkenti Madrid'de Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 143. Genel Kurulu'nun ikinci gün çalışmalarına katılacak, mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak.

(Madrid) (Fotoğraflı-Görüntülü)

AA / Feyzullah Yarımbaş - Son Dakika Haberleri

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