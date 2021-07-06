Gündemde aşı olmayanlara uygulanacak yaptırımlar var: Konsere, sinemaya, maça gidemeyecekler
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Gündemde aşı olmayanlara uygulanacak yaptırımlar var: Konsere, sinemaya, maça gidemeyecekler

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Koronavirüse karşı son çare olarak görülen aşıyı reddedenlerin sayısı azımsanamayacak kadar fazla. Bu direnişi kırmak içinse çeşitli yaptırımların uygulanması gündemde. Aşı olmayanların statlara, sinemaya, konsere, tiyatroya alınmaması planlanıyor.

Ülkemizde 14 Ocak'ta başlayan aşılama uygulaması hızlı bir şekilde devam ediyor. Ancak süreci olumsuz yönde etkileyen tek nokta, aşı karşıtı bir kesimin bulunması oldu.

Hürriyet'in haberine göre yaz dönemi boyunca uygulanacak pandemi kuralları, gelişmelere bağlı olarak geliştiriliyor. Bazı illerde dar kapsamlı uygulanan gezici aşı ekibi, özellikle illerin taşralarına ulaşmak için daha yoğun uygulanacak. Aşının ayağa gitmesi konusunda il yönetimleri inisiyatif alacak. Gezici aşı çalışması, sağlık il müdürlükleriyle birlikte yürütülecek. Yaylalar, seralar ve tarlalar için gezici ekipler oluşturulacak.

Cami girişleri ve büyük pazar yerlerine aşı standı kurulabilecek. Tarım işçileri ile büyük yol şantiyelerine de ekip gönderilebilecek.

AŞI OLMAYAN MAÇA, KONSERE GİDEMEYECEK

Aşı kampanyasına ilginin azalmadan sürdürülmesi için farklı mekanizmalar devreye sokulacak. Maske ve mesafe ile kurallara uyulması için denetimler arttırılırken, "pozitif ayrıştırma" uygulanacak. Aşı yaptıranı ödüllendirmek adına maçlara, tiyatroya, sinemaya, konsere aşısı olanların gitmesine ilişkin planlama tartışılıyor. Aşıya en az ilgisi olan 18-35 yaş grubunun sisteme böylece dahil edilebileceği değerlendiriliyor.

ÖNÜMÜZDEKİ ÜÇ AY ÇOK ÖNEMLİ

Yapılan toplantılarda, önümüzdeki üç ay içerisinde en az 15 milyon kişiye daha aşı yapılması gerektiği, bunun sağlanması durumunda sonbahara güvenli girileceği değerlendiriliyor. Aşı kampanyasının başında aşı olanların bir ay sonra ikinci dozlarına sıra geldiğinde günlük aşı sayısının 2 milyon doza çıkması gerektiği, aksi durumda aşılama oranında gerileme olacağı belirtiliyor.

"NORMALLEŞME YANLIŞ ANLAŞILMASIN"

Uzmanlar, toplumsal normalleşmenin yanlış anlaşıldığını, bireysel kuralların devam ettiğinin anımsatılması gerektiği söylüyor: "Maske-mesafe konusunda taviz verilmemeli. Psikolojik olarak sokağa çıkma yasağının olmaması, gece dışarıda kalabilmeyi, kuralsızlık olarak algılamamak gerekir. Sadece toplumsal yaşamda uyulması gereken kurallar gevşedi. Bu nedenle yaz aylarında pandemide müzminleşme yaşanmaması için hem denetimlerin iyi yapılması, hem de kurallara uyulması gerekir."

Gündemde aşı olmayanlara uygulanacak yaptırımlar var: Konsere, sinemaya, maça gidemeyecekler
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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
Haber Yorumları (4)
HACİ TAŞTAN: Hem vatandaşını aşı olmaya zorla. Aşı olmazsan buralara giremezsin de. Hemde aşı okurken veya randevu okurken vatandaşına imza attır oonaylat. Aşıyı kendi isteğimle yaptırıyorum. Aşı sonrası veya ilerisinde sağlıkla ilgili problem yaşarsam, uzuv kaybı olursa, ölürsem, aşıyı üreten firma ve aşıyı yaptıran kurum sorumlu değil diye.
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SÜMBÜLZADE VEHBİ : MAÇA GİTMİYORUM, SİNEMAYA GİTMEK İÇİMDEN GELMİYOR, KONSERLERE DE GİTMİYORUM. ÖZELLİKLE EKLİYORUM, BEN AŞI OLMAK İSTEMİYORUM. KENDİMDEN FEDAKARLIK YAPARAK BANA AİT OLAN DOZ HAKLARIMIN DEVLET BÜYÜKLERİNE UYGULANMASINI ARZ EDERİM.
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EMRAH TOSUNOGLU: Bizim ülkemiz laik bi ülke ve demokrasi ile yönetiliyor hiç kimse kimseye zorlan hiç bişey yaptıramaz buna devlet dahil olmak üzere herkezin kendi kararıdır ve bu karara ülkeyi yönetenler dahil herkez saygı duymak zorundadır hem siz kendiniz dediniz biz aşıyı getirdik isteyen vurdurur istemeyen vurdurmaz diye ne çabuk yine dediginizi unuttunuz ama biz bu yaptıklarınızı sandıkta bir bir hatırlatmasını biliriz zaten millete paramı varki o dediginiz yerlere gitsin ülkenin hali zaten perişan sayeniz
Cevap Yaz 15 35 Yayından Kaldır
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