Hatay Valisi Dörtyol Komando Tugayı'nı Ziyaret Etti

Hatay Valisi Mustafa MASATLI, Dörtyol Jandarma Komando Tugay Komutanlığını ziyaret etti.

Tugay Komutanı Tuğgeneral Nejdet KARACA’dan birlik bünyesinde yürütülen faaliyetler ve Hatay genelindeki güvenlik hizmetleri hakkında bilgi alan Vali MASATLI, görevleri başındaki jandarma personeliyle de görüşerek çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Vali MASATLI, vatanın huzur ve güvenliğinin sağlanması için fedakârca görev yapan Jandarma Teşkilatı’nın tüm mensuplarına sağlık, başarı ve muvaffakiyet temennisinde bulundu.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu