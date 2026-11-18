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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda, sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması suçundan 11 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan İ.K., İskenderun ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen hükümlü şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu