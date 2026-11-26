Hatay merkezdeki asayiş uygulamasında aranan 12 şahıs yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezinde caddeler, sokaklar ve parklarda asayiş uygulaması yaptı. Denetimlerde 197 kişinin GBT ve UYAP sorgusu yapıldı, aranan 12 şahıs yakalanırken 7 araç sürücüsüne toplam 84 bin 854 TL idari para cezası uygulandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla caddeler, sokaklar, parklar ve umuma açık işletmelere yönelik asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.
Yapılan denetimlerde 197 şahsın GBT ve UYAP sorgusu yapılırken, 52 araç sorgulandı ve 6 umuma açık işletme denetlendi.
Uygulamalar neticesinde, hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan 1 şahıs ve çeşitli suçlardan aranan toplam 12 şahıs yakalandı. Ayrıca şase numarası kazıntı olduğu tespit edilen 1 motosiklet ele geçirilerek şüphelisi yakalanırken, 7 araç sürücüsüne toplam 84 bin 854 TL idari para cezası uygulandı.
Haber: Hüseyin Zorkun